La Cara Oculta - Cómic

Trabajos que aúnan el texto con el dibujo. No como complemento, sino en una amalgama que da como fruto una forma de narrativa totalmente distinta. Los siguientes títulos no siguen los dictados formales ni estéticos de los cómics de los géneros más extendidos y por eso crean un lenguaje y ritmo propio, sin deudas con el ámbito cinematográfico, y que permite abordar los contenidos de una forma original y muchas veces más íntima.

«La Confesión» Fernando Fernández Llor (Guión),Román López Cabrera (Diseño gráfico, Dibujos), Rústica 104 páginas 14,00€ The RocketMan Project editorial

El arte de Valiente sorprende por su calidad para ser un ilustrador novel y de trayectoria editorial corta, es simplemente preciosa y encaja a la perfección en el argumento de Arcal que vuelve a explorar sus temas recurrentes basados en mundos oníricos, personajes en plena infancia y un ambiente de cuento de hadas gótico. Pero en «La Colina del Recuerdo» hay peligros y reflexiones muy reales que la hacen apta para un público adulto y que requieren de la colaboración de este para exponerlo a los niños.

«Depresión o Victoria» de Meritxell Durán. Rústica 200 páginas 16,90€ Reservoir Books

Los puristas objetarán que este tomo no es un cómic ya que prescinde de los bocadillos y las cajas o carteles, pero los textos no estarían completos sin el dibujo y a la inversa. La temática trata en primera persona el problema de la depresión, sus causas, síntomas y esboza un camino ascendente hasta su superación. Es un ensayo planteado de forma amena y accesible y también un trabajo necesario, de obligada lectura que aborda no sólo la dolencia del título sino también el conflicto generalizado que sufrimos todos al hacer frente a nuestros sentimientos en esta sociedad y este tiempo que prácticamente obliga a ser feliz.