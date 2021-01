La Cara Oculta - Cómic (V)

«La Venganza: una aventura Jhonny Revenge». Guion: Lluís Ferrer Ferrer. Dibujo: Joan Escandell. Color de portada: Guillem Marí Páginas: 65. Tapa dura P.V.P: 19.90€. Apache Libros

Me gusta el western, fue el nuevo género de caballería en sus orígenes, muy infantilizado e ingenuo en su comienzo y que, poco a poco, se fue oscureciendo en mensaje y estereotipos con el avance del siglo. Los personajes se volvieron grises según se acercaban al adjetivo crepuscular que se ha convertido en la coletilla de la temática . Con este «La Venganza» hay que volver a los tiempos primigenios de la ambientación de vaqueros en el que todo está marcado por extremos: los buenos son muy buenos y los malos son muy malos. Hay virtudes y pecados, blancos y negros, y si comulgas con esa premisa, la historia cumple sin ofrecer nada original, pero fiel a ciertos estándares que son ya universales.

En el guión hay más fallos que aciertos y no lo entiendo ya que lo firma alguien con la experiencia de Ferrer Ferrer. La preparación del protagonista es una broma y si bien sus motivaciones entran dentro de la lógica, no hay «camino del héroe» ni justificación que lo convierta en paladín. Los diálogos quedan trasnochados y parecen sólo destinados a no dejar la viñeta muda, ni siquiera sirven para ubicar con forma las escenas en una etapa temporal en el que el doblaje de las películas del oeste era inconfundible.

Su mayor acierto es el de plantear de forma efectiva en muy pocas páginas todas las situaciones esperables en este tipo de historia, desde la pelea a puñetazos en el salón, pasando por el asalto a la diligencia a incluir el duelo de honor con los indios.

El arte de Escandell, en cambio, me ha gustado. Con anatomías muy clásicas y de un hieratismo casi provocado, retratos de expresividad mínima y un estilo de línea muy sencilla se podría pensar en un trabajo algo descuidado, pero esa sensación queda desmentida al estudiar el gusto por los motivos, los escenarios, los fondos. Hay viñetas cargadas hasta con siete personajes que muchos dibujantes habrían economizado sin pudor. Las panorámicas son una constante sin escatimar en detalles que no se aprecian en una primera lectura o que no valora un ojo no entrenado. Estética retro, potenciada por el blanco y negro integral, que a mí me estaba pidiendo a gritos alguna utilización más del viejo recurso de la onomatopeya gráfica.

Argumento ligero y sencillo que se lee sin esfuerzo y que evoca a la nostalgia de antiguas publicaciones y que, al igual que estas, termina con un «continuará» que anuncia serie.

Digna edición y apuesta de Apache Libros por el cómic de patrio, aunque falten algunas tildes por ahí.

Los Candell sufren el ataque del bandido conocido como El Reverendo. Nadie quedará vivo en la granja excepto el joven Jhonny, quien jurará vengarse.