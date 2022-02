La Cara Oculta - Cómic (VII)

Me dicen las gentes (qué bonito suena eso) que descuido el cómic en esta sección. Me encanta el cómic, escribo cómic, pero es que resulta que también trato sobre cómic en la revista especializada en el medio «Dolmen» y suelo reservarme mis impresiones sobre las viñetas para esa cabecera.

Ya desde el arranque de la historia —con la muerte del cuñado del protagonista y la lucha por la supervivencia más básica del elenco— me sorprendió y me ha convencido con esa sutil metáfora de lo que os he explicado más arriba y la poesía que utiliza para articular temas como la infidelidad, la frustración o las obligaciones morales.

Sobre el guión: Esta es una historia que no va de ardillitas felices y de fraternidad entre bichitos, ni del valor de la amistad, o de que hay que cuidar el bosque porque no hay planeta b. Esto es la odisea cotidiana de un hombre heterosexual en el mundo moderno. Willem es un roedor, pero podría ser cualquier un cabeza de familia de los de la antigua usanza. Un carácter esclavizado por los deberes sociales, tanto externos como interiorizados, que no le permiten liberarse de un machismo tóxico hasta niveles que le hacen poner en juego su felicidad, cordura e incluso vida.

El conocimiento artístico zoológico no impide que se combine este con una gran expresividad en los rostros y actitudes. Los fondos y la narrativa visual son sobresalientes. A mí me encanta ese recurso de la utilización de la misma imagen pero cambiando la apertura del plano. Los paisajes nocturnos y estrellados que se nos ofrecen son hermosísimos.

Mirad, para nada. La plástica no llamará la atención de un público joven y argumento (y mensaje) es demasiado serio para que lo comprenda ( y que lo disfrute) alguien que no haya alcanzado al menos la adolescencia.

Los personajes me han hecho sentir, me han emocionado, mientras que la trama me ha absorbido, por eso os hablo de Literatura que se desarrolla en bocadillos y cajas sin tener nada que envidiar a párrafos y texto corrido.

Como os podréis imaginar, hay muchos estilos de ilustración aquí recopilados, pero con toda esa variedad lo cierto es que la calidad es muy alta. No he visto nada en las páginas promocionales que pueda desaprobar. Creo que este puede ser una muy buena muestra, me refiero a nivel portafolio, del trabajo todos los profesionales que aportan su oficio a este tomo. En mi papel de lectora, siempre digo que es complicado no encontrar en las antologías algo que te guste y justifique la compra y el tiempo invertidos.

Christian Douglas, que es quién capitanea esto, promete que estará en manos de los mecenas en mayo, y yo de Chris me fío. Así que si no queréis quedaros sin este cómic (con versiones en inglés y castellano), ya podéis poner atención.

Bárbara la bárbara: El Sol de Trunza, de Joc y M. Díaz Páginas: 28. P.V.P: 2,50€. Unrated Comics

¡Uuuuuuuuh!, creo que la totalidad de cuadernos de estilo de prensa desaconsejan comenzar con una interjección, pero, bueh: ¡Uuuuuuh, que hay una editorial en España que publica grapas!

Las grapas son justo eso: pliegos grapados, que es cómo hemos leído siempre, todos los que ya tenemos una edad, cómic en este país. Eran muy populares los comic book USA que a sus veinticuatro páginas con grapa los llaman singels. Cuando son más páginas, se refieren a ellos como one shoots, aunque aquí se nos han presentado siempre como “especiales”.

¿Quizás un one shoot de esos habría sido lo adecuado para sacar esta serie limitada de dos números? Lo mismo sí a nivel presupuesto de imprenta, pero la verdad es que a mí me emociona esta edición que es además la seña de identidad de los castellonenses Unrated Cómics.

En alguna ocasión expondré mi opinión sobre el producto, inherente al kiosco, de la grapa y lo necesaria y bonita que me parece.

Pero hay que hablar de «El Sol de Trunza». Publicado originalmente hace siete años por la gente de Carmona en Viñetas y también como un extra de «¡Bribones! Volumen 4» en Amigo Comics para el mercado norteamericano. Hasta ahora era bastante complicado hacerse con esta primera aparición de la creación de JOS y Díaz; sea pues bienvenida esta nueva impresión.

Podríamos hablar de una precuela del tomo publicado en el 2021 «Barbara, la Barbara», y es imposible no compararlo con el mismo. La presente serie no sale bien parada en el careo, sobre todo a nivel de arte. El dibujo de Díaz es primitivo, muy brusco, con acabados a nivel fanzinero. Ya os digo que esto se aprecia en comparativa, pero el dominio de anatomías, la falta de miedo al afrontar encuadres y el detalle en los mismos, sí están presente. También las planificaciones de páginas que son espectaculares en su composición ideada bajo la premisa de no dejar que el ojo se aburra ni un instante, pero que no caen en el fallo de dificultar la narrativa. En esto no sé si interviene el guión técnico de JOS a quien en el argumental no me sorprende, pero cumple mis expectativas para una historia corta de espada y brujería. En los diálogos lo leo sueltito, y ocurrente en los chistes. Con lo que me vuelve a ganar es con la idea de un cambio de roles sobre lo que siempre hemos leído en tema de bárbaros y hechiceros.

Bárbara no es una parodia de Conan, se adentra en el homenaje con el toque especial que hace creíble a la hercúlea protagonista; y no me refiero al estilo de Bélit o de Red Sonja (en la visión de las mismas de la Marvel Comics) es más la identidad propia que caracteriza a la Xena de las últimas temporadas de la serie.

No me gusta citar referentes, pero, en esta ocasión, creo que es inevitable.

Se añaden once páginas inéditas y se realiza un lavado de cara a nivel de rotulación y diseño, todo con la labor en el color de Verónica R. López y Sonia Moruno, además de ilustraciones extras de gente como Sarah con Hache, Carlos Hernandez, Ru-Mor, Fran Mariscal, Paco Nájera, Diego Galindo, Nacho tenorio y Sergio Mora.

Por cinco euros los dos números es una lectura muy maja y da gusto meterlos en la fundita transparente y añadirlos a la cómicteca.