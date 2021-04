La Cara Oculta - Contenido digital

Esta nena tiene oficio, escribe muy bien y además se nota que disfruta al compartir con el público sus lecturas y visualizaciones. Tiene eso que se llama «método de exposición» en sus textos y discursos, lo que hace que sus explicaciones sean muy accesibles, casi diría que pedagógicas. Opinión propia pero respetuosa que demuestra una base cultural firme y además una lectura no sé si con metodología de análisis, pero sin duda reflexionada.

Artemis es el seudónimo con el que Diana Valentín se presenta en su blog ampliado con un podcast . Escribe y habla sobre fantasía y ficción en general, así que encontraréis entradas de títulos de terror, superhéroes o mitología entre otros. Se puede decir que come de todo y hay reseñas de literatura, pero también de series y cine; desde la adaptación para televisión de «The Umbrella Academy» hasta cosillas de Elia Barceló.

Las listas de reproducción incluye «Tags y booktags», «Reseñas y Wrap-ups», «Bookhauls, comichauls y unboxings», que es en cristiano: opinión y muestra de los títulos que le llegan. También una selección de música que no está nada mal.

Faros de tinta

Este enlace tiene el inconveniente de que pertenece a la red social Facebook y que, para visualizarlo, hay que tener cuenta allí. Se trata del web cómic gratuito «Faros de tinta» del autor Egar-Max, también conocido como ‘Billy el Largo’. Es una serie de tiras en blanco y negro que a mí me recordaron a la época de los fancines de fotocopia y grapa. Se estructuran en, las muy clásicas y propias de prensa, viñetas cerradas sobre la base de un gag o historia autoconclusiva. El dibujo es sencillo, a mano alzada, sin boceto previo y con una narración totalmente improvisada y orgánica pero que no cae en la confusión ni en la anarquía. Esto no es fruto de la suerte ni de la inspiración divina ya que Edgar-Max tiene ya una trayectoria haciendo tebeos.

El argumento resume la rutina de un dibujante de cómic, casado y con dos hijos, y de su entorno diario. La ardua tarea del creador, obsesionado con una historia de piratas y bucaneros, choca en múltiples ocasiones con una realidad plagada de biberones y de visitas al supermercado.

Aunque tiene pocas entregas, se percibe cómo la idea original va creciendo y lo que parecía una anécdota aislada se convierte en una historia. Lo que era un mero chiste se expande y pasa a tener momentos muy emotivos.

Necesita ya una plataforma más accesible.