La Cara Oculta - Crowdfunding

En este día del Libro tan desbaratado que nos ha tocado, os he querido ofrecer algo que se desmarcase de las típicas listas de títulos que proliferaran en otros medios. Hasta el momento os he traído obras que ya estaban disponibles en el mercado, editadas y distribuidas. Esta semana en cambio, os quiero invitar a que echéis un vistazo a referencias en construcción, y que lo hagáis de una manera activa ya que seréis vosotros con vuestro apoyo quiénes las harán posibles. Los crowdfunding o micromecenazgos son proyectos en preproducción en los que los autores proponen una idea más o menos desarrollada para buscar mecenas o público interesado en que se saque adelante el título. Ya sea en forma de preventa o de búsqueda de financiación, estas colectas conllevan ciertas recompensas para quienes inviertan en ellas. Se ofrece ejemplares, por supuesto, pero también menciones en los créditos, contenido exclusivo, merchandising, firmas y dedicatorias personalizadas y una gran variedad de detalles exclusivos que convierten el trato entre lectores y autores en una relación de sinergia dinámica y colaborativa. ¿No os convence nada de lo que ofrece el mercado? Esta es vuestra oportunidad de ayudar a que se edite algo más acorde a vuestros gustos. He buceado por algunas plataformas dedicadas a este tema y estas cuatro proyectos me han llamado la atención.

«El Hombre que asesinó al salvaje oeste» de Manuel Díaz desde Verkami.com https://www.verkami.com/projects/26476-el-hombre-que-asesino-al-salvaje-oeste Media docena de relatos ambientados en el lejano oeste americano en su decadencia propia de finales del XIX, con todos los tópicos y personajes recurrentes: atracadores en su último trabajo, sheriffs que abusan de la autoridad de su placa, forajidos al final de su días, cazarrecompensas y conductores de diligencias. Manuel Díaz ya nos advierte que sus referentes son otras obras de ficción, con preferencia por las cinematográficas, así no parece que tenga una vocación de género histórico, pero sí un lúdico objetivo. He podido leer el primer relato y la prosa es solvente, la inmersión en el escenario está muy lograda y no creo que decepcione a quienes gusten de este subgénero. Me parece muy interesante.

«Zombies MAD» de Rosario Guillen desde Libros.com http://bit.ly/3chbKI3 Muchos autores han dado su visión de un apocalipsis zombi en nuestro país, y la capital ha sido invadida docenas de veces, pero creo que nunca así. Rosario Guillen promete un enfoque novedoso al tratar el tema desde el humor y la visión joven y femenina de su protagonista. Me parece un soplo de aire fresco para este tipo de argumento tan trillado y, me atrevo a decir, ya agotado. Además, su vocación de comedia creo que puede hacer mucho bien contra muertos andantes pretenciosos e incluso contra los cursis y cargantes pastiches de vampiros adolescentes. ¿Iniciará esta novela la corriente de bublegum powerpop zombi patrio? A mí me gustaría descubrirlo.

«El narco de la Costa del Sol» de Marcelo Adrián González desde Verkami.com . https://www.verkami.com/projects/23051-libro-el-narco-de-la-costa-del-sol-no-todos-cayeron-el-camino-de-la-cocaina ¿Qué ocurrió con la gente que trabajaba para Don Pablo Escobar cuando este fue asesinado? Una muy buena premisa de inicio para esta historia en la que la realidad y la ficción se mezclan para aumentar la leyenda del narco. Y si bien se nos ha contado lo que ocurrió en Colombia, en México y en USA, tras la muerte de el Patrón, poco se habla de la conexión europea que fue y es España. Marcelo Adrián propone la historia de un grupo de narcotraficantes que deciden viajar a nuestro país e instalarse en la costa del Sol para continuar con su negocio y rehacer sus vidas, pero acá las reglas son otras, gonorreas. Novela de acción que pinta muy bien.