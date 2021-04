La Cara Oculta - Día del Libro 2021

El sector editorial depende de los consumidores que adquieren sus productos, pero es que los creadores, cuando se lanzan a publicar o dar a conocer su trabajo, no son nada sin un público que reciba el fruto de su esfuerzo.

Son los amigos de Apache Libros quienes me recuerdan la Feria del Libro de Zaragoza, organizada por el ayuntamiento y que se realizará en el parque José Antonio Labordeta. Se trata de un mercado al aire libre, que durará todo el día, con casetas de ventas y exposición por parte de las librerías locales y diversos sellos.

Semana del libro en Amazon

Quiero también acordarme de los escritores y dibujantes independientes que, en muchas ocasiones, no tienen acceso a las presentaciones realizados en comercios, a las paradas o ferias. Hay mucha literatura auto publicada que no tiene nada que envidiar a lo que pueden ofrecer los catálogos de los sellos. La aventura de publicar es complicada, lenta y no es de extrañar que los creadores decidan saltarse el tedioso y exigente proceso y decidan ofrecer sus obras directamente a los lectores con la mínima intrusión posible en el proceso creativo. De forma obligada, siempre tiene que haber un intermediario y en este caso es la gigantesca Amazon, de la que se pueden decir muchas cosas en contra, pero lo cierto es que su plataforma es la forma más potente y sencilla de sacar un título al mercado, tanto en físico como en digital.

Os invito a que echéis un vistazo a su listado de autores indies. Allí vais a encontrar propuestas muy atrevidas, novedosas y que, cada vez más, dan el salto a la literatura mainstream .