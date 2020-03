La cara Oculta - Ensayo

«Alien vs. Predator» de Lorenzo F. Díaz & Carlos Díaz Maroto Rústica con solapas. Páginas: 256 14.90€ Alberto Santos Editor

Cuando leí este libro en 1997, en la era pre Iternet, no me percaté de que marcaba un antes y un después dentro del panorama editorial español. Es complicado valorar en la actualidad el trabajo exhaustivo de F. Díaz en este título que se adelanto muchas décadas a la avalancha de títulos sobre «el octavo pasajero» que luego llegaron. Todo Alien estaba allí: fotos, bocetos, curiosidades, escenas eliminadas, los diseños perdidos de Dalí en la preproducción de «Dune» de Jodorowsky y su relación con los Aliens, las primeras ideas fálicas de Higger, instantáneas de Scott espray en mano retocando el set de la Nostromo, el personaje de Rypley masculino... Hoy por hoy no ha sido superado, ni siquiera por las obras licenciadas de las grandes productoras cinematográficas. Además de para seguidores de los xenomorfos es un ejemplo magnífico de cómo realizar un ensayo divulgativo, ameno, bien escrito, alejado de pedanterías. Cualquier cinéfilo debe leerlo y al igual que cualquier interesado en descubrir la trastienda de cómo hacer una película. Esta edición se completa con el gran trabajo de sobre «Predator» de Carlos Díaz Maroto, está a la altura del texto germinal y sólo las anteriores circunstancias temporales citadas, le restan algo de mérito.