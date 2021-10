La Cara Oculta - Eventos (IX)

Uno de los ejes de esta edición es el de la memoria histórica, creo que es arriesgado en estos tiempos de posturas políticas tan extremas y de discursos demagógicos, pero también lo considero valiente y necesario. Se supone que somos una sociedad y una democracia madura que puede mirar su pasado más reciente y juzgarlo en frío. Por otro lado, lo veo una forma de retratar los nuevos descubrimientos científicos y forenses, así como las nuevas formas de delincuencia cibernética, en las narraciones de este tipo. Si antes no había un investigador sin petaca y revólver, ahora no eres nada sin un hacker en condiciones.

Getafe Negro tiene una peculiaridad que es la de la especialización en género muy bien comprendida. Con esto quiero decir que, si bien hace hueco al thriller psicológico o a la novela policíaca, no olvida adjetivo “Negro” al catalogar de los volúmenes debe incluir un toque de crítica (ya sea activa o de mera crónica) sobre los problemas de la sociedad en la que se desarrollan los argumentos.

Y esto no acaba, quedan los premios del salón, las entrevistas y homenajes a autores asiáticos, la parte de filmoteca y de estrenos de películas y series, la zona de mercadillo, y, luego, toda esta gente: Annabel Espada, Marta Salmons, Oriol Estrada, Marc Bernabé, Jorge Arranz, Sheila Malchirant, Clara Schwarze, Adriana Díaz, Marta Ferrer, Marc Gómez, Raúl Izquierdo, Jesús Terán, Chusetto, Hirako Waka, Óscar Valiente, Manu Guerrero, Raul Tidor, Ángel Carmona, Ofèlia Carbonell, Marc Pérez, Laia Folch, Alegría Jiménez que se irá por ahí de cañas.

Las mesas redondas y conferencias vienen también cargaditas y son muy variadas. Desde el « Los contornos del cosplay: fotografía, estilización y maquillaje», por Gehe, pasando por « Pro Shojo Spain: ¿Qué es el yuri y qué debemos esperar de él?», con Sheila Malchirant y Laia Folch. Me llaman la atención en especial la de « La rotulación y el diseño en las ediciones de manga», con Pere Olivé, Montse Muñoz, Rubén Solas y Karu, o la que modera Marc Bernabé (que es nivel dios en manga ): « Japan Media Arts Festival: Encuentro con Kohinata Marco». Jo, pero es que luego están Matt y Laura Álvarez con Pro Shoujo Spain: El origen y la evolución del BL». Mucho, muy bueno y de gente en activo, lo que es una gran oportunidad para aprender.

En las presentaciones editoriales parece que hay presencia de grandes sellos y también de empresas más humildes: Estarán Ooso Còmic, Héroes de Papel, Fandogamia, Selecta Visión, Panini Manga, Ediciones Tomodomo, Milky Way Ediciones, Norma , Planeta Cómic, Jonu, Kitsune Manga, Cine Asia, pasad a saludar a la gente de Kame Ediciones, por favor, que les tengo yo ley a esos nenes.

También hay cosas menos de sobarse el morro como el show de Bleda & Vulvarde, Wade Otaku Quiz, demostración de SUMI-e por Mitsuru Nagata, exhibiciones Idols o de KPOP, conciertos de Bunny Kaisui, RUKI, igual que Víctormame. Hay tambien una cosa llamada ECG Fan Experience (intermedio con la actuación de AidoruJanai) y luego Tenkaichi Musical: openings anime en català que enlaza con el JUST SING!. Por supuesto, no faltará el cosplay Parade.

Golem Fest 2021, Valencia, del 5 al 14 de noviembre. En el Auditorio Joan Plaça – Jardín Botánico

El valenciano Golem Fest tiene la mascota festivalera más adorable del mundo.

Tras esta apreciación (que demuestra mi profesionalidad y que soy mu´ rubia), os cuento más cosas:

Diez días dedicados al género de terror, ciencia ficción, fantasía y todas esas cosas que sabéis que a mí me gustan mucho.

Para que os hagáis una idea, comienzan con una conferencia de Michelle Roche Rodríguez titulada «Sobre el vampirismo», en base a su novela «Malasangre». No va a ir de lo flebotomático como opción de una FP, sino que abordará el tema desde la perspectiva de quien se mete a escribir fantástica aunada con histórica.

También un poco de Ciencia Ficción Hard, con Salvador Bayarri y Sergios Mars para que os enteráis de cuando yo hago hincapié entre la diferencia entre spaces operas y la parte más seria de este subgénero. El mismo Bayarri dará una conferencia sobre Stanislaw Lew por el centenario del autor polaco.

El editor Joseba Basalo (un nene muy majo) nos hablará sobre la producción del cómic. David Barreiro y María Tordera lo harán sobre la relación entre hombres y robots, algo que trata el primero en su novela «Lupe».

Tema muy de actualidad en la charla:« Distopías y fantasías LGBI», con la intervención de Óscar Hernández Campano, Irene Robles y Eley Grey.

Me tira mucho lo que propone Ximo Cerdá en su exposición «Elige tu propia aventura», que es un recorrido por la historia del librojuego y la narrativa interactiva. Me gustaban mucho estos libritos y además me impele la nostalgia.

Luis Pérez va a entrevista a una de las vacas sagradas de esto, Pilar Pedraza (perdón por lo de vaca, nena); y el encuentro de Emilio Bueso y Eva G. Guerrero se me antoja protoporno.

Hay muchos más temas a tratar de forma divulgativa y teórica, pero también espacio para el soporte audiovisual en el pase del corto «Sucesión», con presencia de su directos Carlos Cobos.

Tres talleres:

1- Iniciación a la escritura: Los cuentos clásicos como fuente de inspiración, impartido por Ana García Herraez.

2- El planteamiento de la utopía, impartido por Sergio Mars.

3- Teoría y práctica sobre el microrrelato fantástico, impartido por David Roas.

Otra semana más, aparece por aquí María Zaragoza ya que el domingo 14 de Noviembre se va a realizar una lectura dramatizada de su «Un candidato para el fin del mundo» que ganó el premio Margarita Xirgu. Ponen las voces Marina Lomar, Mª Vicenta Porcar, Javier Guerola y Juanmi Aguilera.

En la sede auxiliar de la Biblioteca Patraix-Azorín, se expone «Brujas blancas y hadas negras», de cuya edición en tomo Editorial Apache me va mandar un ejemplar (¿Verdad, José Luís del Río? ). Estarán por allí sus autoras, la escritora Gema Solsona y la ilustradora Judiht García Talavera.

Mucha presentación de títulos entre los que destaco «Los extraños», de Jon Bilbao para Impedimenta, y «Las flores de Perséfone», de José A. Bonilla con Valhalla Ediciones.

¿Más nombres?: Vicente Marco, Salvador Bayarri, Francisco Martorell Campo, Julio Ángel Olivares Merino, Ángeles Pavía, Ana García Herráez, Amelia de Dios, Marta Querol, Bruno Puelles, Román Huarte, Susana Alfonso, Javier Valenzuela, Sandra Oyagüe, Miguel Sandín, Ánzoni Martín, Miriam Jiménez Iriarte, Ana García Herraez, Pepa Mayo, Yolanda Camacho, Tony Rham, Olga García, José C. Vales, Celsius Pictor, Edmundo Paz, Mónica Rouanet, Elia Barceló, Marta Carnicero, Mª Jesús Puchalt, Javier Negrete (¡hala, Negrete!), Adriana Castellarnau, Júlia Diéz, Ana Martinez Castillo, José Luis Rodríguez-Núñez, Manel Loureiro (alias: Manuel Lolailo), Kike Parra, Mado Martínez o Sandra Oyagûe entre otros.

Todos ellos estarán después disponibles para dedicar, firmar y sacarse fotos, no se vayan a creer que las cenas de hermanamiento les van a salir gratis. Se entregará también el premio Golem de Honor, que es la estatuilla de premio más cuqui del mundo.

