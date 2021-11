La Cara Oculta - Eventos (X)

Actividades en Málaga para este fin de semana y hasta final de mes.

Vosotros no lo sabéis, pero yo me he criado a la sombra de Gibralfaro. Vale, si os soy sincera, tiraba más a Puerto Marina, pero es que convidaban a chupitos.

Hacía mucho que no bajaba por allí y, además de arreglar papelotes, me he dado una vuelta para ver cómo iba la agenda cultural de la ciudad.

Os traigo cuatro cosillas de las numerosas que dan vida a ese trocito de costa. Mucho libro (por supuesto), algo de cine aderezado con frikadas, y un poco de dibujo mezclado con videojuegos.