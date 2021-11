La Cara Oculta - Firmas

Plata Pura, de Nuria C. Botey

Ya os he hablado de esta novela que a mí me encantó. Es lobos-hombres, en el Madrid actual, dentro de lo que se puede denominar el subgénero de terror urbano. Es muy bruta en el tema de la violencia y el sexo explícito y no normativo.

También salen enanos y demonias, hay látex, cuero, cadenas, un poco de magia y mucho pelo.

Escribe y dirige Nuria C Botey que con esta obra lleva un periplo curioso. La sacó en formato digital autoeditada, luego la pasó al físico, más tarde cayó en manos de T&T editores, quienes montaron un crowdfunding para esta edición.

Nuria os contará toda la aventura esta tarde en la librería Estudio en Escarlata, en Andrés Mellado 52, Madrid, de seis a ocho.