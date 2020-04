La Cara Oculta - Miscelánea

Esta semana he buscado lobos en la taiga, he seguido pistas por la costa levantina, me he regalado unos cuantos relatos de colmena y por último he leído y visto a nenas que escriben y pintan sobre burdeles y asesinatos. Pulp, ciencia ficción, suspense y cuentos con mensaje en esta ecléctica lista de títulos. Seguro que encontrareis algo que os resulte interesante.