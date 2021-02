La Cara Oculta - Miscelánea (V)

Me entero de varias iniciativas de carácter artístico o cultural que, en muchas ocasiones, me parecen interesantes y no sé cómo catalogar dentro de las reseñas divulgativas, más o menos temáticas, que os suelo traer por aquí.

Pero para eso están mis misceláneas. Echad un ojo a estas propuestas y, por favor, difundid en vuestras redes sociales ya que cualquier tipo de visibilidad es útil, tanto para los organizadores como para aquellos interesados en este tipo de referencias.