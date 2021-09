La Cara Oculta - Miscelánea VIII

Ya sabéis que estas misceláneas mías son cosillas que me van llegando o de las que me entero y de las que yo os informo para que veáis que siempre me acuerdo de vosotros. Que sí, que soy un ser adorable, pero vamos al tema.

Firma de Mónica G. Álvarez en la Feria del Libro de Madrid El domingo 26 en la caseta de la librería El Buscón estará Mónica G. Álvarez. De ella había leído sus «Guardianas nazis: el lado femenino del mal» y también escuché una entrevista radiofónica que dedicó a «Amor y horror nazi: Historias reales de los campos de concentración» (este último título muy curioso por la temática que aborda), y que salpimentó con varios resúmenes de las historias integradas en el volumen. Hace ensayo divulgativo, pero nada árido. No descuida la documentación ni los datos, pero al centrarse en experiencias y anécdotas humanas, se podría decir que lo que hace son reportajes extensos bajo una temática. Muy accesible para un lector que se sorprenderá por los relatos que se le presenta y que muy insensible sería de no enternecerse o estremecerse con lo que se le cuenta. Escenarios como Ravensbrück, Mauthausen, Auschwitz o Bergen-Belsen y sus regímenes de horror son los que elige esta autora a quien, ya os digo, que tenía escuchada en su elegante voz grave, pero a la que no puse cara hasta que me la encontré el otro día en redes sociales. «Uuuuh, qué rubia más monísima», me dije, y muy maja, oye. Desde las 12:00 horas firmará su última publicación «Noche y Niebla en los campos nazis».

Revista «Kame Kame» número 1 Me pasó Juan Alarcón la nota de prensa sobre la salida al mercado de esta revista y ya pensé yo «Frikadaaaaaaaaaaa», eh, y no me equivocaba; es una frikada pero de las buenas. Son 320 páginas en encuadernación rústica, con portada a color e interior en blanco y negro, todo en un formato muy digno de 17,2 por 25 centímetros que en estos días en los que imprimir y distribuir una publicación, que además se anuncia periódica por trimestres, es todo un acto de fe. La veo muy ajustada de precio para la calidad del soporte, el trabajo de diseño y maqueta y el contenido. Lo que ofrece son historias cortas, autoconclusivas (lo que se llama One Shoot) junto a argumentos seriados con estética y narrativa propia del manga japones. Por lo tanto, encontraremos historias de temática shonen, isekai, shojo, BL, seinen o yuri (todo estas son subgéneros que no tengo muy claros y, los que me suena, merecería un capítulo aparte), vamos: un variadito de fantasía, acción... robotes y samuráis. Otro punto a destacar es que «Kame Kame» integra su propuesta principalmente sobre trabajos de artistas españoles. Esto es muy importante pues se convierte en una de las pocas publicaciones en nuestro país que apuestan por la autoría de cómic/manga hecho aquí. No se cierra a material internacional como demuestra la inclusión de las firmas de la chilena Gialezz o de la singapureña Rachta Lin. La portada de este número de estreno es de Jonás que comparte plantel con gente como Iris, Rokushu, Carreres, Geogirna, Jud o Daniel Estorach (de quien hace mucho que no sabía nada), entre otros Edita la novísima Kame Kame Ediciones (que también son tienda de tebeos) a quién podéis conocer en este enlace.

Edición número 13 del Weird Market en Segovia Antes esto se llamaba «3D Wire», es un festival de cine y animación digital. Como todos estos eventos, cuenta con diversas actividades programadas para el público como charlas, encuentros, exposiciones, talleres y ciclos de proyecciones dado su carácter audiovisual. Pero lo que quiero remarcar es la parte más profesional de la propuesta. Con esto quiero decir que esta cita, organizada por José Luis Farias, pone especial énfasis en acercar herramientas, formas de promoción y contacto a todos los profesionales que comienzan en este campo. Este no es solo un sarao de «Eh, mirad lo que hacemos y compradnos camisetas», (que tiene algo de eso), es que además tiene jornadas de ecruitment y actividades de networking. En la práctica, esto se traduce en que empresas como van allí a buscar nuevos talentos. Por otra parte en la plataforma digital Festhome.tv los programadores, distribuidores y compradores de cortometrajes a nivel internacional podrán visualizar diversos trabajos. Productoras como El Ranchito, Ánima, Skydance, Wise Blue, Mago Production,Orca Studios, Hampa Studio o Arcadia Motion Pictures estarán allí para ver qué se hace por aquí y poder cubrir vacantes dentro de sus organigramas. Además empresas como RTVE o Movistar participan otorgando galardones que sirven para ir haciendo algo de curriculum. Las ponencias están enfocadas de forma práctica y a dar soluciones, como la impartida por Javi Cepa, fundador del estudio independiente Pixelatto, que hablará sobre el caso de éxito a partir de un proyecto que nace con financiación mediante patronazgo desde Kickstarter. Unas jornadas que se me antojan diferentes y que aúnan el cine de animación tradicional y por ordenador; la secuencia de transmedia en cómic, videojuegos o los juegos de mesa. También tiene su parte lúdica y su toquecito de glamour (por lo del cine) que podéis descubrir aquí. Innovación y cultura en La Cárcel Segovia Centro de Creación, del 30 de septiembre al 2 de octubre.

Actividades de la Alliance Française de Madrid El primero de octubre se celebra en Madrid «La noche de los libros». Esta cita anual es un despliegue impresionante de medios y la cantidad de actos que se realizan en esta jornada hace incompatible acudir a todas. En serio, hay que elegir y descartar y apurar el galope por toda la ciudad si es que quieres ver qué te cuenta Karina Sainz Bongo y luego encontrarte con Macarena Berlín (por ejemplo). Por suerte y para no ir a tacón quebrao, las actividades se están dilatando en varios días y la noche se transforma en todo un fin de semana. Yo espero que no pase desapercibida esta de la Alliance Française de Madrid que hacen su «Noche del Cómic (la Nuit de la BD)», anunciada casi como secundaria en el programa de la Comunidad de Madrid dentro del apartado de «Instituciones, centros culturales y otros espacios», pero que a mí me resulta muy interesante. Será en el la Cuesta de Santo Domingo 13 y su programación es esta: . De 16: 30 horas a 18 horas, se impartirán los talleres presenciales de realización de cómic con los autores Alicia Jaraba y Víctor L. Pínel, duo muy vinculado a la ESDIP y con gran experiencia en lo de las viñetas. Luego la artista Léonie Bischoff se encontrará con el público durante una hora a las siete. Esta autora suiza fue premiada en el festival de Angoulême del 2021 por su obra «Anaïs Nin en un mar de mentiras». En principio es un charla en francés, pero seguro que alguien traduce. También se emitirá vía Zoom. A partir de las 21 horas comenzará la firma de ejemplares y de los selfyes, que esto no está programado, pero es inherente a nuestros días.