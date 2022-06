La Cara Oculta - Miscelánea (XVI)

Allí está la gente de todas estas editoriales independientes: Contra escritura, Orciny Press, Amor de madre, Burro lector, Ménades, Libros de la Vorágine, La niña azul, Carfax, Esto no es Berlín, Insólita, Aloha, Arraigo, Con tinta me tienes, Horror vacui, Letraversal, Extinció, Piedra papel y Ultramarina.

Y también es muy, muy complicado que una librería de las que llamo franquiciadas o un hipermercado dén espacio a sellos pequeños. Todo esto lleva a que al final el lector sólo ve lo que se le vende y acaba por leer aquello que se quiera que lea. “No, se lee lo que se compra y esto es lo que tiene aceptación por el público”, gran argumento para rebatir lo que os comento y enorme mentira. Puedes tener la piedra filosofal en un cajón que si la gente no la ve, te la comes con patatas.

De esto me entero gracias a Adriana Bañares, que es poetisa, editora en su sello Aloha y escritora. También es a quien me gusta gritar en redes sociales “Me debes pasta, Bañares”, pero eso es porque yo tengo una extraña forma de relacionarme con mis pares.

Novedades de Editorial Karras

Manda Ana, la comunity de este sello, el boletín de novedades junto a los ejemplares para prensa y yo me relamo. Karras edita bonito, poco, pero bonito. Sus apuestas son esta vez «Roman Ritual I» y «Cuentos de Bribones», de ambos títulos os hablaré con más calma y extensión.

El primero cuenta con guión de Juan Torres, dibujo de Jaime Martínez y color de Sandra Molina. Se trata de una reedición corregida y ampliada con una historia extra no incluida en la anterior presentación. Que El Torres es más que solvente en su narrativa está probado, que Martínez dibuja lo que le echen es un hecho, y todo lo que he visto de Molina con los colorinchis no ha hecho más que aportar a cada página que toca. Proponen una historia de terror entre fantasmal y gore con sus demonios, sus sacerdotes y su Vaticano, que es un escenario que da mucho juego. Ya os contaré, pero pueden ser ciento veinte páginas muy gustosas.

Luego tenemos el «Cuentos de Bribones», esqueje del «Bribones» y su ambientación de Espada y brujería que, en grandes rasgos, se definía por aportar un toque de humor a este tipo de aventuras. Este volumen incluye media docena de historias auto conclusivas que no sé si me van a gustar mucho (me encantan los argumentos condensados) o me van a decepcionar (es lo malo de que te gusten los argumentos condensados y luego te ofrezcan algo que ni fú ni fá ). En un primer vistazo veo estilos muy diferentes en el dibujo, pero todos currados y englobados bajo una estética vintage de portadas unitarias con sus móviles a lo Fórum. Creo que la cubierta general también es un pastiche de distintas manos, pero a mí ya me ha ganado.

Gente buena y maja colaborando aquí: Roberto Corroto, Ertito Montana, Ángel Lidon, Desirée Bressend, José Antonio Sollero, Juanma Cañada Aguilera, Jos, Manuel Díaz, Alexandra Thöne, Irene Roga, Maria Pedrosa, Ana Melendo, Carolina Almuedo, David Abadía, Pablo Durá, Nuno Rodrigues, Ricardo Rodrigues, José Luis Vidal, El Flores, Pasqual Ferry , Etefano Martino , Bea Gutiérrez, Francisco Nájera y Pablo M. Collar forman los distintos equipos creativos.

Me los leo y os cuento.