La Cara Oculta - Novela (III)

Una nueva tanda de novelas centradas en ficciones fantásticas adultas que se sumerge, en mayor o menor medida, en el género de terror desde muy diversos enfoques. Os propongo obras premiadas, otras recién editadas, trabajos de viejo zorro en el oficio de tusitala y propuestas de noveles.

«Ponzoña» de David Luna Lorenzo. Rústica con solapas. Páginas: 120 Premiun editorial P.V.P: 9,99€ Novela corta galardonada con el VII Premio Ciudad de Utrera dedicado al terror. Desde la primera página se nos desvela ya que nos encontramos frente a una historia del subgénero de posesión diabólica entrando en la siguiente subdivisión de niño involucrado en el conflicto. En realidad este comienzo tan obvio no es más que una cortina de humo para internarse en los escabrosos territorios de los síndromes psicológicos de Medea o de Saturno. La ambientación y los personajes se salen de lo habitual al ser marginales, casi diría que antisistema, en unos retratos mínimamente esbozados que no permiten motivaciones ni antecedentes para sus acciones, pero que sirven al propósito de la historia. Una primera persona, de encuadre muy cerrado, exime a Luna de florituras en la forma, y la corta extensión del relato tampoco exige ni permite tramas secundarias ni arquitecturas narrativas, pero al mostrarse la acción en dos planos temporales consigue insuflar ritmo a una historia que habría perdido mucho de haber sido concebida en lineal. También es inteligente el modo en el que consigue crear inquietud en espacios totalmente cotidianos y ordinarios. Sandra y Enrique son una pareja de drogadictos que ocupan una casa sin agua corriente ni calefacción, viven de lo que ratean, de lo que sacan de tocar en la calle y de la beneficencia, pero su mayor problema es que el Demonio quiere a la hija de ambos, Ana.

«Los hijos del Solheim» de Karmen Briz. Rústica. Páginas: 194 P.V.P: 15€ Libros Indie No sé si el calendario y nuestra realidad más inmediata pueden beneficiar a este título o no. Su prólogo se asemeja mucho a las páginas de noticias de un periódico de la actualidad y en él se pronostica ya la entrega de los sanitarios ante una pandemia, la importancia de los científicos en nuestra sociedad e incluso se fantasea con una imposición de carácter político ante el bien común a nivel planetario. Pero lo que plantea es un virus de altísima mortandad que ataca a los niños. La enfermedad es erradicada gracias al descubrimiento del doctor Shoein que, aparentemente, se suicida al surgir un conato de una nueva variedad de la dolencia; tras estos antecedentes es cuando comienza la novela. Yo creía que me iba a encontrar con un relato zombie, pero además de este componente -que cuenta con una variante muy interesante y orinal como es el de la conciencia durante el cambio-, en realidad, esta es una historia de suspense. Se sustenta sobre una trama personal, pero también hay una más general que se resume en una hipótesis que ahora mismo resulta aterradora: ¿y si la cura que anhelamos no es tal? La documentación del oficio de médicos y sanitarios es tan buena que me barrunto que sólo puede derivar de la experiencia personal. El texto adolece de problemas a nivel formal y académico, y la voz de la autora titubea, pero a mí no me han logrado apear de la lectura ya que quería conocer los secretos a los interrogantes planteados. Floja la labor de la editorial en sus funciones.

«Visiones tras el Velo» de Marta Edda Laiz. Rústica. Páginas $58. P.V.P. 19 € Célebre Editorial Suelo recomendar, arriesgar un tanto y comenzar lecturas sin ni siquiera leer la sinopsis, dejarme sorprender únicamente por el planteamiento y el desarrollo de la historia. Con esta novela me he tirado a ciegas a la piscina. Oscar vive en Coruña, tiene veintiséis años que ha pasado casi en su totalidad ingresado en instituciones psiquiátricas, es tartamudo, sufre esquizofrenia y es epiléptico y huérfano. Acaba de volver a ser internado tras una nueva recaída en sus dolencias y la verdad es que sus miedos inseguridades y agobios se nos tramiten a la perfección en una primera persona que lleva a la compasión y a una depresión empática. Y entonces se inicia la segunda parte y todo da un giro de argumento (que no un bandazo) que cambia la historia, el género y el ritmo de lectura. Una arriesgada presentación que hubiera sido más vendible con una escena de in media res inicial o un analepsis, pero eso ya son cuestiones de elecciones y conocer técnicas del oficio. Prosa básica y carente de elegancia pero funcional y a la altura de muchas traducciones que se nos venden como alta literatura. No me gusta utilizar referentes así que esconderé este al decir que es una buena aventura para quienes gusten de las razas de noche y que se sintetiza en una frase del iconoclasta doctor Eckleston. «Sea humano o monstruo, grande o pequeño, negro o magenta. Si lo ves, es porque está ahí». Magia, acción hardboiled y los cimientos del universo personal de Edda en este tomo de Célebre Editorial.