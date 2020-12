La cara Oculta - Novela (IX)

No sé si la sinopsis es tramposa o simplemente mal hecha, pero no ayuda en la promoción ya que se nos presenta como una historia de protagonistas y ambientación adolescente con amenaza mortal de fondo; un slasher al uso algo hipersexualizado.

La cacofonía que genera esos entes , chirría; la reiteración de «lugar» no la salva ni que sea una frase de diálogo, pero lo que cuenta me gusta mucho.

El resto hay que descubrirlo porque es una lectura accesible, corta y que da más de lo que parece. Algo que puede resultar tan tedioso como las descripciones de combates cuerpo a cuerpo, está muy bien resuelto. La ambientación me ha apabullado y he desestimado en contrastarla, simplemente me he dejado llevar al San Francisco de los 70 sin problemas. Y ojo que además tiene su trama y misterio con malos muy malos y buenos que, en fin, alguien tiene que hacer de héroe.

Primero aclarar que, en realidad, Kumite no es parte del título. Se trata del nombre de una colección de novelas cortas de aparición mensual escritas por tres autores distintos con el objetivo de integrar sus respectivos personajes e historias en un universo común. Aunque no siempre en el mismo momento histórico, ya que los personajes viven en décadas distintas y en geografías alejadas entre sí. Lo que los unifica es la temática de los argumentos que es la de las artes marciales.

«El Infiltrado- Las puertas del cielo» de M. S. Quebec Páginas:220 P.V.P:17€ Autoeditado

Esta es la historia de una mujer que se enfrenta en solitario a un mundo plagado de obstáculos, se la conoce como M. S. Quebec y su pericia es respetada, cuando no temida...

No, perdón, me he dejado llevar, pero sí que hay algo de verdad en el párrafo anterior. Quebec es en realidad Marta Querol Benèch, (pero no seré yo quien diga nada sobre firmas raras y los motivos para mantener las mismas) y en esta última novela ha optado por salir al complicado mercado editorial sin un sello detrás. Sola no está porque sus lectores son muchos; y, sobre su talento, este está probado y es lógico que no lo quiera poner bajo el escrutinio de lectores de pruebas o de editores sobrados de orgullo y parcos en reconocimientos. Lo siento, pero es que esta autora me inspira.

No voy a caer en la falta, para ella y para mí, de hablar de la forma y el modo. Quebec es una profesional curtida, a quién se le baila una coma como a cualquiera y es más por estética que por gramática. Lo más importante es que dentro de la multitud de lo que yo llamo «autoras limpitas» consigue diferenciarse con una voz reconocible. No sé si es por el tempo que transmite, por sus frases párrafo o por perfil de sus personajes, pero ahí está. A veces se me engola, a veces me parece cursi, pero cada una tiene su tono y el suyo es tan bueno como el de cualquiera.

Me encanta la apertura de este «El Inflitrado», es una oración simple que ya incita a la lectura: «El golpear de unos cascos sobre la tierra pedregosa anunció la llegada de un forastero», con esa frase todo puede suceder y más cuando la historia se puede englobar dentro del género de Fantástica, sin demasiados artificios de hechizos o criaturas mitológicas, se trata más de una ambientación general en la geografía ficticia de Arlodia y un par de recursos al servicio de la autora.

No hay espectáculo de luces propios de la épica por aquí, es más una novela de misterio en un entorno pequeño con pocos personajes, lo que le da un tono intimista para poder enfocarse en temas cuasi filosóficos, metafísicos y trascendentales.

Se habla del bien, del mal, de lo que hay más allá de la vida, pero, a un nivel más prosaico; también trata sobre sororidad, sobre los vínculos que se crean entre mujeres, o sobre los atractivos peligros que deben afrontar (Frederick von Tirpen es todo un empotrador, cizañero, pero empotrador).

En general, me evoca un entorno en el que cohabitan personajes como Randall Flagg ,Raoden de Arelon y Catherine Morland, que interpreten aquellos que tengan lecturas a sus espaldas, a mí esta me ha convencido. Puede que no sea un novela perfecta en ritmo y estructura, pero sí es un escrito muy entretenido.

Arlodia es el pueblo más aburrido del mundo, excepto porque allí paran ciertas almas llamadas Viajeros de la Luz, y tienen su puertas del Cielo y de Laverno . Además acaba de llegar un Caballero de las Sombras que va a complicar la vida a las jóvenes Cinthya y Gabriela.