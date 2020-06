La cara oculta - Novela (V)

Rescato títulos, leo reediciones y también traigo alguna novedad. Echad un ojo que esta semana viene cargadita.

«El Proxeneta» de Mabel Lozano. Tapa blanda. Páginas: 352. Editorial Alrevés. 19€ Aunque suelo referenciar títulos que tienen un afán lúdico, hay ocasiones en las que una buena historia se convierte en un texto que te remueve por dentro y entiendes a la perfección su objetivo de mostrar otras realidades y su intención de denuncia. Esta es una de ellas. La estrella televisiva Mabel Lozano me sorprendió gratamente en un cambio de registro y estilo con este volumen que prologa la también conocidísima Marta Robles. Lejos de ser un invento editorial para aprovechar la fama de estas dos mujeres, nos encontramos ante una narración dura, que escupe a la cara de una sociedad que prefiere no ver las miserias que se suceden a su alrededor en referencia al negocio de la trata de blancas y la esclavitud sexual. El texto, que se nos presenta como no ficción, es un testimonio en primera persona de un proxeneta, en base a su periplo vital, que le lleva de ser un delincuente de poca monta a convertirse en uno de los potentados de la prostitución. Es una crónica de la implantación y evolución de este negocio en nuestro país que desvela formas y modos del mercado de la carne, así como sus ramificaciones desde los más bajos estratos sociales hasta la más altas esferas. Estilo muy sencillo, apto para su difusión masiva, que cumple con su cometido y que, me temo que para esquivar censuras y críticas negativas, no utiliza recursos propios de un Realismo que en el tema a tratar se habría convertido en Tremendismo. Además, es francamente entretenido. Basado en hechos reales. Imprescindible. Un libro que debería leerse en las escuelas en estos tiempos en los que se cuenta con un ministerio de igualdad en España.

«Sangre» (La saga de la Ciudad) de Juan Cuadra Pérez. Tapa blanda. Páginas: 688. Insólita Editorial. 19€ De nuevo es el inefable Antonio Torrubia quien acude al rescate de mi memoria con el título de esta novela que leí hace años en su primera edición. La recordaba porque me pareció excelente en su mezcla de fantasía oscura con terror urbano y magia moderna. Pero, por decisiones editoriales muy alejadas de la calidad literaria y del interés por la literatura, el antiguo sello la descatalogó y decidió no comercializar las continuaciones. Por suerte para los lectores, Insólita ha tenido el acierto de incluir en su propuesta editorial esta ‘saga de la Ciudad’. El propio autor me comentó que la había corregido para la actual presentación y que, incluso, había retocado algunos puntos con los que no estaba muy conforme en la actualidad tras tomar consciencia sobre ciertas cuestiones desde una perspectiva de género. En la relectura noto esos cambios y si bien a nivel personal -y por lo tanto dentro de una subjetividad totalmente discutible-, esta versión me parece un punto descafeinada en algunos pasajes y sin la fuerza de la original, pero a nivel literario y narrativo sigue siendo muy buena y es posible que más accesible a un público mayoritario. Pero que esto no lleve a engaño porque nos encontramos antes una pesadilla plagada de rituales sangrientos en base a magia arcana, ritos neopaganos y religiones olvidadas. Hay escenas directamente gores, pero el conjunto está tan bien escrito que no resbala hasta la parodia cómica del snuff y por eso consigue ser aterrador. No apta para estómagos sensibles, pero irresistible para lectores valientes y que busquen una historia no leída antes.

«Ivar el Rey Vikingo: Los guardianes de piedra 4» de Jess Dharma. Tapa blanda. Páginas: 165 Autoeditado. 13,99€ Esta novela de Jess Dharma me ha descolocado por completo. Primero porque es la cuarta parte de una saga y, aunque autoconclusiva pero con final abierto, me he sentido perdida en algunas ocasiones por desconocer los antecedentes. Luego es que es una mezcla de géneros casi delirante, que la verdad es que funcionan, y es original en muchos sentidos al mezclar gárgolas inmortales con dioses helénicos y al panteón nórdico conduciendo coches de alta gama actuales, pero, ojo, todo esto dando saltos temporales y de escenario que volverían loco a cualquier realizador televisivo. Lo más sorprendente es que la redacción es tan parca que me recordaba a ciertos textos traducidos y destinados a un público adolescente, pero se utiliza aquí para incluir escenas sexuales muy explícitas, bastante logradas y tan gratuitas que resultaban sorpresivas . Ha sido como ver porno en dibujos animados de estilo Disney. El caso es que la historia engancha y respeta tan poco cualquier desarrollo de argumento formal que en ningún momento logras anticiparte al siguiente párrafo, ya que, al carecer de imperativos categóricos, no sabes si la siguiente resolución depende de un duelo de espadas, un disparo, un conjuro o de un golpe de pelvis. A nivel técnico de planteamiento de escenas, estructura, situación de personajes, acotación de diálogos depende totalmente de la visualización del lector. Creo que esto es literatura visceral y en estado bruto que desprecia por completo cualquier técnica y disciplina para únicamente contar una historia y trasmitir emociones. Y resulta, a la forma de cualquier blockbuster. Acción, aventuras, fantasía, erotismo con toques de documentación histórica bastante trabajados en una obra que yo no me veo capaz de juzgar, pero que satisfará a muchos y más a quienes se alejen de complejos e ideas preconcebidas. Ivar, el Rey Vikingo, parte tras el rastro de El Asesino de New Orleans para rescatar a su hermano. Sin la ayuda de los dioses, contará con el apoyo de la profesora Daniela Max.