La Cara Oculta - Novela VI

Me escribís pidiendo títulos de novelas y yo os doy títulos de novelas, aquí van cuatro que yo ya he leído y os están esperando a vosotros.

He leído en reseñas, sobre todo de público femenino, que es demasiado cruenta y explícita; yo ante eso y tras la lectura, sólo espero que esas jóvenes lectoras no sufran nunca una menorragia fuerte o les dará un patatús.

Leo con gusto la prosa que me recuerda, en dedicación y oficio, a aquellos que nos precedieron y fueron más dignos en el vicio de contar historias. Es bueno encontrarse con un texto escrito como es este y no redactado como es moda. Contiene ubicaciones de escena que se engloban directamente en el naturalismo más clásico, lo que ayuda a generar una atmósfera muy adecuada para la temática de terror que desarrolla. En contra, un formalismo casi forzado y demodé lastra la credibilidad de los diálogos y en cierta manera el ritmo general de una historia inquietante que mezcla elementos detectivescos con el sub género de posesiones demoníacas. Demasiado intelectual en su desarrollo y final para los aficionados a las historias de terror al uso, pero esto la acerca a la realidad y lo hace más inquietante ya que no hay fuegos artificiales ni pirotecnia de pega. El duelo final, sin más armas que los filos de la retórica, es buenísimo.

«Las fuentes perdidas» de Jose Antonio Cotrina. Formato: rústica con solapas. Páginas: 544. Alianza Editorial. 11,50 €

Recuerdo que tuve que piratear esta novela cuando supe de su existencia pues se encontraba descatalogada y aún me duele aquello. Por suerte, ahora los lectores cuentan con esta buena edición de Alianza y no la chapuza con la que me tuve que apañar. Espero que estas líneas sirvan para limpiar mi falta que no me condiciona para escribir lo siguiente: a Cotrina hay que leerlo. Es muy bueno, sólo mejorado cuando escribe al alimón junto a Gabriella Campbell.

Pero «Las fuentes perdidas» las firma sólo él y en ella me centro para decir que es una historia trepidante llena de acción que desprecia cualquier tipo de complejo, idea establecida y protocolo marcado por cualquier género. Aquí hay lugar para armas de calibre militar, filos legendarios, demonios, nigromantes... Es fantasía moderna en su mejor expresión. Todo escrito de tal forma que resulta creíble, fascinante, hermoso y que impide que lo contado quede como un batiburrillo de masturbación friki.

Además apuntala la existencia de un universo personal de autor que va desarrollando en cada nueva obra sin preocuparse de la destrucción del canon y creando uno propio .

Muy buena novela para iniciarse en un autor que no defrauda y cuyas creaciones, en otras latitudes, estarían vendiendo adaptaciones en otros formatos y merchandising del caro.

El juvenil con el que aparece en ciertas catalogaciones (incluso en la de la web del autor) es sólo por rellenar el campo.

Delano Gris es un buscavidas, un mercenario que pone sus habilidades y armas al servicio del mejor postor. Su último encargo es encontrar ‘Las fuentes perdidas’ un lugar dónde todos los deseos se hacen realidad. Junto con un variopinto grupo se embarcará en una búsqueda nada sencilla, y cuyo destino es bastante incierto.