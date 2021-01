La Cara Oculta - Novela X

Huella 12 de Eva García Guerrero. Páginas: 371. P.V.P: 19,50 €. Apache Editorial.

Aunque no lo parezca, esta es una primera novela. Una vez dicho esto afirmo que es una muy buena novela. Lo es porque respeta el plano más formal en cuanto a estructura, forma y ritmo. La prosa de García Guerrero es notable, muy medida y equilibrada, no falla a la hora de desarrollar la acción y es muy potente cuando se trata de transmitir emociones y jugar con los sentimientos del lector. Echo de menos algo más de técnica paisajista en las descripciones de unos escenarios que lo habrían merecido, pero si llegamos a esos niveles de exigencia, es porque hablamos de esto que es de primera división. Es una buena novela porque es entretenida, inmersiva, alienta a continuar la lectura. Muy inteligentemente orquestada con analepsis que van desvelándonos el pasado de los personajes sin entorpecer la acción en curso. Además es un gran ejemplo de worldbuilding, construcción de mundos, y aunque este brota del creado por Javier Redal y Juan Miguel Aguilera (este último firma el prólogo y la portada), es la autora quien se encarga de estructurar el escenario, vasto, muy detallado atractivo y sorprendente. Es ciencia ficción de esa que llaman hard, con su ciencia futurible, su organización social no terráquea y sus múltiples especies inteligentes, todo ello en una historia donde cosas como la atmósfera, las distancias interplanetarias o las órbitas satelitales importan e imponen parámetros que no se pueden salvar con un «¡Saltemos al hiperespacio!».

Además, es un argumento policíaco que roza el género negro al introducirse en la crítica social y que de conflictos criminales pasa al género de espionaje y la épica de lo bélico. Biografía y aventuras de un personaje femenino, Luna Bárladay, fuerte, creíble, muy bien cincelado y que a mí me ha conquistado.

Este año hay títulos buenos en el género de SCIFI, pero creo que cualquier galardón que se precie y pretenda algo de respeto tiene que tener en cuenta este regalo de García Guerrero al catálogo de Apache editorial.

Un planeta gigantesco cubierto de agua donde los humanos han construido sus ciudades en las algas pantagruélicas que asoman en la superficie. Un océano inabarcable y desconocido. Doce lunas que orbitan a su alrededor. Este es Sargazia el mundo que el equipo especial de investigación e intervención Huella sirve y protege.