La Cara Oculta - Novela (XI)

«Súpera eso, nena» de Yolanda Camacho. Páginas: 219. E-book. 1,99€. Selecta Editorial

Soy totalmente consciente que este título no pertenece a un sello independiente, pero también sé por experiencia propia que RHM dedica muy poca atención a las referencias que publica bajo la colección Selecta. Además conocía otras obras de Camacho y me apetecía mucho leer este «Súpera eso, nena».

La novela tiene un problema técnico que es el de dar demasiado por sabido, no hay inmersión, no hay descripción de los personajes ni de los ambientes. Es más, de no ser por la foto de portada, es complicado en un principio ubicarse en época, aspecto de la protagonista y del escenario.

Una vez que el lector se centra y tiene claro la ambientación urbana y contemporánea, va a seguir estando un poco ciego en cuanto a referentes visuales, algo en cierta medida lógico a causa de la primera persona utilizada. Esta elección del narrador protagonista va a ofrecer en cambio un estilo muy ágil, sincero, divertido en su cercanía y falta de pudor o vergüenza a la hora de exponernos su historia.

Esto es lo que se llama chick lit , con sus tópicos de amor, desamor, mejor amigo, líos románticos y cotidianos, pero todo esto lo convierte en una novela costumbrista moderna, fiel reflejo de nuestra realidad más cercana. Es además divertida, muy amena y con algunos toques gamberros y acercamiento al mundillo de los cómics y la música rock que la destaca sobre otros títulos del género.

Su mejor baza, además de la ya citada capacidad para hacer que cualquiera nos sintamos representadas en el argumento, es la protagonista, Verónica, que se hace querer y que acabas por considerar una amiga a la que conoces.

Muy bien articulada con transiciones que incitan a decir aquello de «Un capitulito más» y sobre todo: divertida que es lo que tiene que ser una comedia se le añada el adjetivo de romántica o no.

Luís, el novio de Verónica acaba de romper con la relación que ambos mantenían, sin explicación, sin motivos aparentes, ni señales previas. Verónica investigará los motivos de este abandono que acaba de desbaratar su vida, pero los descubrimientos que hará no le darán precisamente las respuestas que buscaba.