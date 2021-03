La Cara Oculta - Novela XII

El caso es que edita y traduce Christian Rodríguez que no se atreve a pasar el meddlings del título al entrometidos propio del castellano por cosas del márqueting. Hace la corrección de estilo Sara Segovia, y el trabajo en equipo nos presenta un texto con los problemas de estilemas propios de cualquier traducción desde lengua inglesa. Esto no es que sea bueno o malo, se lo hacen a los mejores, simplemente es, da como resultado una forma bastante impersonal, correcta, pero de la que poco se puede destacar.

Esto es una traducción. Pero es que lo saca la gente de Insólita que se lo curran mucho y además es de Edgar Cantero que es autor nacional. Lo mismo no os suena Cantero porque es un nene que no hace ruido en sus cosas, pero más o menos podemos resumir que es un escritor que toca techo en el nicho literario del fantaterror nacional, ve el percal y se lanza a escribir en inglés.

A mí me ha gustado porque se aleja de la pueril trama básica que se le ofrece en la actualidad al público infantil, pero por esas mismas imposiciones actuales, creo que hay algunas escenas y detalles que no pasarán el código de censura social vigente.

En una crítica en profundidad, habría que separar la doble vertiente del texto. La primera hablaría del objetivo pedagógico del material. Es una invitación a la lectura de misterio en la que se intenta resaltar la importancia de diversos valores sociales como la amistad, el respeto, el compañerismo, o la discriminación, la igualdad entre hombres y mujeres. Todo bien, muy blanco e idealizado como debe ser para el público elegido. También pretende ser una iniciación a la Ciencia Ficción y aquí se me antoja algo desequilibrado para niños de once años a quienes algunos aspectos se les pueden hacer complicados de comprender y áridos para disfrutar. Intenta meter a un nene de esa edad «Odisea en el espacio» de Kubrick (obra que se cita en ejemplos) y ya verás la risa.

Se habla de «las putas forzosas negras» que deben mostrarse dispuestas a complacer a cualquiera que lo solicite; del estado Autoritario de América y su amenaza bélica; de personas mascotas encerradas en armarios a cambio de comida y techo. Pero no se hace desde un punto de vista dramático, se nos plantea como algo totalmente normal. No parece una crítica y por eso mismo lo es en su exageración y normalización de conductas que nos parecen impensables en nuestro presente, que fueron normales en nuestro pasado; y que aterrorizan porque pueden llegar a ser plausibles en nuestro futuro.

La forma está muy bien y juega con un léxico duro y sucio que encaja a la perfección con la historia y el personaje principal. Este personaje el detective Poncio Quilates, es arriesgado de plantear y llevar: primero porque es un cliché y él se sabe un cliché en su personalidad y actitudes de tipo duro, suburbial y pendenciero. Es soez, excesivo y bukoskiano , pero no le importa porque, en este futuro inminente en el que vive, la sociedad no se parece demasiado a la nuestra con los avances e imposiciones de la corrección política.

Falla la ambientación, cosa preocupante ya que nos habla de un futuro un pelín distópico del que necesitamos descripción por muchos referentes visuales propios que tengamos. La explicación de la sociedad y sus problemas no está bien integrada en la acción y la ralentiza, hace que se pierda lo creíble del narrador. Y por último, yo no puedo con los diálogos sin acotación ni acción implícita, los veo poco trabajados; valen como recurso para marcar un ritmo rápido en alguna escena, pero no como norma.

Orikel – Oliver y Aubree de Isabel Collazo González páginas: 328 Hela Ediciones PVP: 14 €

Esta novela se publicó en el 2019 pero viene bien que se vea un poco ya que Hela Ediciones ha sacado al mercado hace nada la segunda parte «Dharani- Maia Y Hestia» para cerrar la biología englobada bajo el título de «Los Héroes De Luria».

Esta destinada a una público juvenil, quizás se pueda catalogar en eso que se llama young adult, pero no acabo yo de entender las características propias de los diversos subgéneros. Al tiempo me quedan un poco lejos los días de instituto y cualquier argumento con ese escenario me suele repeler un poco , esto es un prejuicio propio que incluso me ha pasado con autoras de experiencia y talento comprobado como el caso de Maria Zaragoza y su «Sortilegio».

Realizo esta breve introducción para dejar claro que si siempre destaco la subjetividad de estas reseñas divulgativas que firmo, en esta ocasión la quiero remarcar en especial.

Entiendo que la primera parte del libro está destinada a la presentación de personajes y a lograr que los lectores identifiquen los mismos al buscar puntos comunes como el ambiente escolar, la familia y los grupos de amigos. Está bien escrita y cumple, pero se nota también que Collazo se está tomando a sí misma el pulso de narradora: construye tipos pero no historia y eso lastra mucho la acción y la descompensa con un final demasiado acelerado y abierto; además de que se me antoja ñoña (repito que esos son mis cosas).

Pero sin conflicto no hay literatura (ni historias en general) y cuando este aparece con el bien metido recurso de Hic sunt dracones personificado en Hestia, la cosa ya empieza a fluir y gana enteros. La novela acierta con el planteamiento psicológico de la dicotomía de las máscara del héroe, y aleja a Oliver de Heracles para acercarlo a Odiseo con sus cuitas de mortal y las debilidades y errores propios de esta condición. Vamos, que utiliza muy bien lo que hizo grande a la Marvel de incidir en el desgraciado de Peter Parker y no en el asombroso Spiderman. Este referente no es gratuito, ya que esta es una historia de superhéroes, con sus escenas de acción (que hubieran necesitado de más mimo) supeditadas a una visión muy íntima de los protagonistas.

Me ha gustado el carácter de Aubree que deja muy claro que las niñas ya no quieren ser princesas y que Penélope no se va a limitar a un papel pasivo.

Prosa sencillita y con algún conato de figuras estilísticas cuando se arranca con la ciudad de Luria.

Con otro diseño de edición podría llegar a un público más amplio seguidor de capas y enmascarados.

Oliver intenta mantener la vida de un adolescente normal, algo complicado cuando te enfrentas a la muerte cada noche defendiendo la justicia en las calles Luria.