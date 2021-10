La Cara Oculta - Novela (XV)

Me he metido entre ceja y ceja más de mil quinientas páginas de ficción divididas en cuatro tomos y os lo vengo a contar. He estado en Japón, Madrid y el espacio profundo. Vosotros también podéis.

El guerrero a la sombra del cerezo. David B. Gil. Páginas: 450 Autoeditado/ Editorial Base. P.V.P: 9,45€ Aunque hay una edición de esta novela auspiciada bajo el logo de Base (que es parte del conglomerado RHM) su origen es de autopublicación en el año 2014. Autopublicar esto es como gritar: «Tomad, aquí están mis santos cojo...». Quiero decir que es proclamar que un escritor lo es por sí mismo y no por el sello que lo comercializa. Esta es un pasote de novela de aventuras que además se marca alardes de forma de una elegancia y belleza casi demodé en nuestros días. Al mismo tiempo es fabulosa en cuanto a documentación y recreación histórica, algo que se combina con un pulso narrativo y un ritmo excepcionales que permite que se describa el proceso de trenzado de una sandalia, paso a paso, sin que esto disminuya el interés del lector. Tres años dice B. Gil que invirtió en esto y pocos me parecen, porque ya no es que plantee una aventura, es que lo que cuenta es toda una biografía, o más bien dos, o tres, yo ya no sé cuántas. Pero además de eso te mete tramas secundarias, giros inesperados, escenas de acción escritas con maestría, y en cada capítulo te lía con cliffhangers que enganchan y te hacen maldecir al autor porque el siguiente pasaje te cambia el ángulo de acción, aunque no importa ya que te vuelve a atrapar y así te tiene pillada hasta el final. Por si esto fuera poco, te mete de cabeza en el Japón del siglo XVII, pero de golpe, que parece que has pasado toda tu vida con unas waraji en los pies y con el nemaki para estar por casa. Hay shinobis, hay samuráis, hay shogúns, hay camino inicático, road movie, duelos, filosofía y hueco además para intercalar historias mitológicas y legendarias entre todo esto y, en ningún momento, se cae el cliché fácil de algo pasado por el tamiz peliculero propio de Hollywood. Muy bruto e insensible hay que ser para no disfrutar de esta novela y, ojo, que la siguiente de B. Gil, con la misma ambientación ( «Ocho millones de dioses), es aún mejor.

Infinitum. Miguel Ángel Naharro. Páginas: 374. Valhalla Ediciones P.V.P: 18€ Que conste que Naharro es mi amigo. Me ha publicado algún texto y he firmado a su lado en alguna antología. Siempre hemos mantenido una relación más que cordial y cuando ha escrito algo bueno, lo he dicho. Pero esta «Infinitum» necesitaba más trabajo. El estilo se hace muy duro con los gerundiazos, las oraciones sin concordancia y las reiteraciones. Es muy flojo en ese sentido. Sé que hay traducciones de autores bestseller con el mismo nivel, pero yo no puedo con eso. Por otra parte la he notado demasiado pretenciosa, intenta crear todo una galaxia y una cronología histórica de la misma confiando en que el lector rellene huecos que son demasiado grandes. Sé que la gran odisea espacial de nuestro tiempo, «Star Wars», adolece de los mismo, pero es que yo... no puedo con eso. Hay demasiados personajes que quedan mal perfilados; hay que realizar un gran esfuerzo para ubicarse en el tiempo y en el paso del mismo de la acción; hay que tirar de demasiados referentes visuales previos para poder comprender ciertas escenas. Me he perdido en diálogos y también en frases con el sujeto omitido. Me ha costado enterarme de lo que se me pretendía contar: una invasión, por parte de una raza alienígena hostil, a un conglomerado de planetas con su marcial flota espacial como cabeza visible. Entre todo esto hay secuencias de acción bien llevadas y algunas ideas muy buenas (aparecen razas extraterrestres como los sharangar y chismes tecnológicos muy chulos). Al lector que aficionado a la space opera ( la falta de sustento documental impide que esta novela sea Ciencia Ficción) encontrará una aventura a su gusto. Muy trabajada la presentación en maqueta y diseño de cubiertas por parte de Valhalla Ediciones.

Los que merecen morir. Carlos Salem Sola. Páginas: 300. Al revés editorial Carlos Salem es un personajo. Ser personajo tiene tela, lo que pasa es que hay personajos que lo son en base a nada, y otros que van más allá y que lo que hacen es continuar su obra en su propia persona. Vamos, que hay quién se lo puede permitir. Salem tiene crédito para sus pintas de pirata malasañero (y algunas cosillas más) porque en lo suyo de escribir es buenísimo. Esta novela es negra y y criminal. Negra porque el componente de crítica social que se le presupone a la negra (y que no siempre se respeta en la catalogación bajo este género) está presente desde la primera página. Es criminal hasta lo truculento en lo que cuenta y cómo lo cuenta; me ha parecido aterrador el concepto de hombre perro. Además es una gran novela de suspense con ideas y giros inteligentísimos, de esos que no te permiten saber por dónde te va a salir el autor. Los personajes son un alarde de imaginación por tipos, biografías y caracteres. Están muy trabajados y son muy originales a la par que completos con sus contradicciones y debilidades. En cuanto sus habilidades y capacidades son un equipo digno de cualquier formación de superhéroes. A nivel argumento, situaciones y escenas, es una lectura adictiva que utiliza las problemáticas personales del plantel de forma de tramas secundarias suman y no te sacan de la principal. Hay ocasiones en las que pasas de descubrir quién es el malo y te preocupa más saber lo zumbada que está en realidad Dalia o si Dolores utiliza Cuevana. Un gozo de lectura que se permite además darle toquecitos de humor con esos pasajes con el Presidente (es taaaan guapo) y cuyo tema nos tienta la ética con los concepto de la justicia y la venganza. Todo va de un serial killer español de los de categoría, en plan yanqui, que se dedica a cargarse a gente que de verdad se lo merece pero a quienes la justicia oficial y togada se ha limitado a acariciarles el lomo. Pero es un asesino y hay que detenerle, normal, ¿no? Y como Salem es un personajo también es poeta y eso se nota en la forma en la que se marca florituras léxicas y estilísticas de calidad premium. ¿Qué más se puede pedir?

Ferro. Julio Arroyo. Páginas:320 . Dolmen/Plan B Editorial Editorial. P.V.P: 17,50€ Esta novela policíaca no me ha terminado de convencer, tiene sus puntos buenos, pero al conjunto le falta brillo. Primero a nivel corrección de estilo, que yo le habría dado una vuelta bastante seria a las reiteraciones, los verbos débiles, los gerundios y todo lo usual. Los diálogos no quedan forzados y, al tener mucho peso en el texto, lo acaban por lastrar. Las llamadas sobre términos o siglas entorpecen la lectura, las considero superfluas (por conocidas), y pueden llegar a ser comprensibles con vistas a una traducción pero no en la edición madre. A mí me ha trasmitido la sensación de que el autor pretende demostrar su conocimiento de protocolos y forma de actuación de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y ha descuidado el ritmo de la narración. Por otro lado, justamente son ciertos detalles sobre sucesos, misiones o funcionamiento de ciertos operativos, lo que añade interés. Se cuentan aquí cosas muy feotas de lo que se hace por el bien nacional que parecen por completo verídicas. Me ha tocado en lo emocional lo referente a los atentados de Atocha. Destaca la ambientación y descripción realista y descarnada de Madrid, lo que conlleva una crítica social dura pero real. La trama principal también me genera cierta contradicción porque me gusta los referentes que intuyo al noir más clásico, pero por eso mismo me parece un argumento ya conocido, que deja poco espacio a la sorpresa. He notado en los personajes ciertos estereotipos que ya, de tantas veces vistos, se han degradado a clichés. Femmes fatales, detectives duros de moral gris que caen en desgracia, y policías jóvenes con un toque friky y necesidad de figura paterna, están muy vistos. Respeto mucho cuando se teje una buena historia con plantel reducido, (casi en el canon de la dramaturgia, que no necesita de circo ni de multitudes para hacer correr el argumento), y «Ferro» tiene algo de esto, aunque también se pliega a dar un poquito de espectáculo con persecuciones o ataques de sicarias muy locas. Y valoro la valentía de creador de Arroyo con ese final de la desesperada huida hacia adelante del comisario Ferreiro.