La Cara Oculta - Novela (XVI)

No lo descarto, ojo, que el tema laboral no está para ir de digna.

También he coloreado mandalas (y dibujos de «Frozen»), pero sobre eso, de momento, nadie me ha pedido que escriba en ningún lado.

Me he clavado, en poco tiempo y entre ceja y ceja, tres tomos de Pérez-Foncea. He elegido este «Fuego en el Misisipi», porque me ha parecido el más entretenido. Creo que lo mejor que se puede decir de un libro, cuando una es escritora, es que le ha inspirado. Y este lo ha hecho conmigo.

Mi querido lazo rojo, de Elena Caballero Muñoz. Páginas: 316 . P.V.P: 18 €. Con M de Mujer Ediciones

Contenta y feliz de que la editorial con M de Mujer me remita sus títulos, por ver qué hacen mis pares, que ya sabéis que me he quejado en varias ocasiones de que me llega poca literatura firmada por mujeres.

Encaro con emoción la lectura aunque la portada de corazones y motivos cuquis ya me echa para atrás, que no soy yo mucho de romántica y sus subgéneros. A las cincuenta páginas ya veo que es una obra poco trabajada en lo técnico, carece de estructura y ritmo interno, no hay escaleta ninguna y la trama no es tal, pero no está mal escrita y es tan básica en léxico y forma que no me cuesta continuar leyendo. Esto no es una novela, son muchas cuartillas encuadernadas y punto, pero, oye, es como leer un hilo de Facebook de esos de cotilleos.

Así que me digo «A ver qué le pasa a esta nena», y va cayendo sin problemas aunque las anécdotas ajenas sobre la cotidianidad queden entre cursis e intrascendentes; aunque no exista presentación de situaciones, escenas ni personajes; aunque te hablen de Fulanita o Menganita sin que tú tengas ni idea de quiénes son, o de que te enteres de las cosas sobre la marcha gracias a que la ambientación es contemporánea y cercana .

Mucho de diario íntimo; apoyo (que no manejo) de una primera persona cerradísima y de una subjetividad que más que parecer sincera, te escama. Léxico limitado y muy limpito con el único atrevimiento de la utilización de modos y usos de los chats y mensajes.

Pero entra bien porque Caballero me cuenta su vida, su historia, que me es próxima y puedo comprender mejor que la de mujeres que viven en barrios residenciales yanquis. Y cuando ya no esperaba nada más que saber si a la protagonista la renuevan en el Primark o si se casa con el tarugazo de su chico, llega el conflicto, el drama, tan inesperado como realista. Porque las cosas vienen como vienen y en muchas ocasiones hay que ponerlas por escrito para poder encontrar un sentido a la realidad aunque esta no sepa nada de escaletas o de estructura de trama. Y, por supuesto, no respeta géneros ni lleven al final feliz que exige la ficción.

Entonces te das cuenta que la portada no era de motivos cuquis genéricos; que la sinopsis es poco acertada, y que la nena de la foto de solapa sí que tenía una historia que sacarse de dentro y que no era la que una se esperaba.