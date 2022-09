La Cara Oculta – Novela (XX)

Hola, nenas y nenes, esta semana dedico esta sección a cuatro novelas de mi selección de lecturas desordenadas. Propuestas variaditas y muy gustosas que además que me han servido para descubrir alguna firma que me parece que voy a seguir de cerca.

“No me guarda los cambios el güord , la madre que...”, Huy, que ya me estáis leyendo. Sí, voy. Ejem:

Me ha gustado mucho por su dureza y sólo me ha dejado un poco insatisfecha ese remendó de final feliz, que en realidad es un poco de sacarina y que cuando lo leáis me vais a decir: “¿Eso es para ti un final feliz, loca?”. Muy maja.

Me estreno como lectora en las cosas de Ledesma (del que me estoy metiendo una panzá ) y lo estoy gozando. Esta es a cuatro manos con Mañas, pero se complementan muy bien, y lo bueno que veo de Ledesma (ya os digo que m estoy empapando de este nene) no pierde lustre por la colaboración ni a la inversa.

Los diálogos son deliciosos, sin el artificio pamplinero de la actualidad (a ver quién se atreve a escribir hoy que Luther King era bueno y eso que era “negrito”), y la beatería de Manolita a mí me ha encantado y me ha hecho reír.

Vale, esto es de Anaya que no es precisamente independiente, pero voy a jugar el comodín de que los libros de texto no cuentan. Además, que me ha gustado mucho. Está incluida en la línea infantil juvenil, pero creo que es una lectura indicada también para lectores adultos por tema y forma. Yo diría que la catalogación para un público más joven en realidad está para justificar diversos temas técnicos como la extensión, el final demasiado abrupto y algunos diálogos fallidos al quedar huérfanos de personaje (no sabes quién está diciendo esa línea, y eso no vale en ningún tipo de narrativa).

Vías muertas, de Jordi Matamoros Páginas: 302. Terra Ignota Ediciones P.V.P: 14,99€

Yo estoy en una edad en la que me suelo saltar los pasajes de sexo de los escritos. Muy bien tiene que estar metido un polvo y pocos eufemismos debe utilizar para que me aporte algo a la trama. Pero en esta de Matamoros me los he leído porque no me estorban en absoluto y porque es difícil no hacerlo ya que más de la mitad del texto es folleteo.

¿Es porno gonzo? Sí y no. Es explicito, guarro, oloroso y lúbrico, pero no está forzado ni fuera de lugar. Hay situaciones tan morbosas que llegan a ser excitantes. La verdad es que el retrato documental del submundo de la zona de cruising gay de las afueras de Baladona en los 90 no sé si me repele o me pone. El descubrimiento del sexo duro en el matrimonio queda coherente. Y, bueno, hasta la hipersexualizada Madga (rubia guarrona, cañón y puta por vocación) se sostiene.

Todos los detalles de sexo anal, corridas en los tapizados de los coches y erecciones contenidas, se mantiene sobre una trama de suspense demasiado predecible que se salva por un giro final.

Lo que me ha parecido más interesante es la degradación paulatina que se muestra de los personajes en un crítica hacía el falso barniz de la clase media que se descascarilla con mucha facilidad.

Respetables empresarios, exitosos abogados, profesionales brillantes, todo lo que se podría considerar gente bien y de éxito social, se revelan a la postre como seres dominados por sus instintos (ansia de poder, riqueza o asumir su condición sexual), incapaces de hacer frente a sus deseos y sin límites morales o éticos que les impidan satisfacerlos.

Tiene algún problema de ritmo narrativo (es lo malo de meter tanto mucosa y flujo), y me comenta Jordi que hay un proyecto para adaptarlo a audiovisual. Puf, yo, (y hablo siendo consciente de mis limitaciones como guionista), no podría pasar esto a escena sin atentar contra el pudor y decoro de mi femenina condición.

Tiene una conclusión muy interesante (y realista) ya que no todo el mundo recibe aquí lo que debería.

Ah, con esta frase me he reído mucho: “Tenía trabajo acumulado, casos que documentar,

cuestiones atrasadas, pollas por comer...”