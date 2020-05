La Cara Oculta - Premios Ignotus

En España, el material patrio de terror, ciencia ficción y fantasía, nunca han gozado de un respeto real por parte de la crítica. Todo lo relacionado con naves espaciales, criaturas legendarias o cualquier manifestación sobrenatural, se relegaba a la calificación de literatura de segunda o se incluía de forma errónea como historias destinadas a un público juvenil. Sobre este último particular de degradar los tomos dirigidos a los más jóvenes, podríamos hablar otro día de forma más pausada.

Pero ninguno de ellos goza del predicamento de un Sthephen King, una Anne Rice o una J. K. Rowling, eso sin entrar en nombres ya históricos como J. R. Tolkien, Philip K. Dick o Frank Herbert , ni en referentes trazados en metal precioso en la historia de la literatura como Sheley, Stoker, Stevenson o Verne.

Parece ser que vampiros, naves espaciales, licántropos o cualquier otro matiz que se salga de lo histórico, costumbrista, social y el muy nuestro y sobre explotado guerracivilismo, se considera algo friki si no llega a nuestras librerías con traducción de por medio.

Otro punto para debate sería el de si aunar tanto subgénero en una misma calificación es acertado o no, pero el caso, y en lo que nos compete, así sucede y a mí no me parece mal cuando el objetivo es acercar al público lo que se está haciendo aquí en la actualidad sobre estos argumentos.

Obviando otros premios, de carácter más comercial como el Minotauro, con menos trayectoria como los Kelvin 505, o los ya extintos como el Nocte, lo más profesionalizado que tenemos por nuestros pagos son los premios Ignotus.