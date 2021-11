La Cara Oculta - Relato (III)

InlimboEdiciones

La presentación de este sello albaceteño me echó un poco para atrás porque utilizan aquello de «alta literatura», y yo creo que la altura sólo importa en los tacones y si vas a hacer pasarela (en foto a las modelos no se les pide altura). Tras haber tenido el placer de degustar algunas de las delicatessen que ofrece en su catálogo de narrativa, sigo pensando que la expresión es poco afortunada. Lo que dan es literatura de calidad premium, con acabados de lujo: tapicería de cuero y remates en metales nobles.

InLimbo es cremita, canela en rama, azúcar glass, PIB colombiano sin cortar.

Te puede gustar o no su propuesta, pero lo que es innegable es que tiene mucho nivel. No me refiero ya a su catálogo, hablo de las firmas que lo integran (quienes pueden ser más o menos conocidas, gozar de diversa suerte en el caos que se supone el campo de batalla de las letras), pero es imposible no encontrar a algún nombre hospedado en este sello ante el que no se tenga que admitir que sabe disparar.

Alberto Chimal, Alicia Sánchez Martinez, Ana Llurba, Ana Mártinez Castillo, Ana Morán Infesta, Ángela Álvarez Sáez, Ángeles Álvarez, David Roas, Gemma Solsona Asensio, José Ferreras, Maria Zaragoza, Miguel Antonio Chávez, Nerea Pallares, Pablo Brescia, Sara Prida Vega, Silvia Sánchez Muñoz, Vicente Velasco Montoya, Solange Rodríguez Pappe, cualquier juntaletras podría sentirse afortunado de tener a alguno de ellos compartiendo trinchera.

Voces en el castellano de ambos lados del Atlántico, sin discriminación de origen, pero resaltando las peculiaridades que enriquecen nuestro idioma. En colección de narrativa y de poesía (de esa moderna sin métrica ni rima que a mí no me dice nada). Todo bajo la, ya antigua, premisa de las Vaguardias de cualquier época de romper con lo establecido; de adentrarse en lo experimental, pero con un toque insólito, descarnado, no exento de morbo.

Tras las bambalinas: Manuela Arcas Castillo, Ana María Castillo, Rosa Aguilera García y Valentín Carcelén, que ofrecen tomos en los que se nota el mimo, humildes en su presentación de tapa blanda y papel de batalla. Maqueta correcta pero sin excesos, paginaciones cortas que aguantan bien el enlomado en goma PUR, solapas para exigir un lugar en biblioteca física y el arte de Pilar Lozano para envolverlo todo.

Pilar Lozano, alias @plasticocruel, unifica las diversas colecciones con sus amenazadoras y evocadoras imágenes. Realiza foto composiciones que atraen por lo estético pero que hacen meditar sobre el mensaje que incluye. Es tétrica, surrealista, con toques infantiles en sus naturalezas muertas, bodegones de lo cotidiano y cuerpo sin censuras morales o estéticas.

Esto es lo que traen los nenes y nenas de InLimbo, y, ahora, tres ejemplos: