La Cara Oculta – Relato V

Se me acumulan lecturas, me engancho a otras de forma lúdica y en medio me tiro por los relatos y ya me lío del todo. Os traigo diversos formatos de cuentos y también ediciones variadas, una selección muy eclética y apañada.

Lo malo es que no hay una estructura de obra general y, aunque se nos advierte que es una antología de relatos sin más hilván entre sí que algunos personajes, el problema principal es que el lector va a perderse entre capítulo y capítulo o relato y relato por el simple hecho que no se sabe quién es el narrador.

Es sórdido pero creíble en un Madrid contemporáneo algo mitificado (pero eso lo hacemos todos). Este escenario no se limita sólo al lugar, también lo encontramos en la época que nos ha tocado vivir. Me ha resultado curioso lo bien resuelto que está que los personajes, casi clichés de ciertos ambientes demodé, sepan encarar asuntos tan actuales como la homosexualidad en el deporte, la transexualidad o el feminismo. Hay algunos diálogos que enmendarían los propios de las películas de Torrente y casi las harían políticamente correctas para nuestros días.

Flojea el pulso y el ritmo del relato, no logra una tensión argumental que incite a su lectura y esta se continúa por un simple deleite estético de lo planteado en el texto. No es que no exista un argumento o que no esté bien cerrado (aunque a mí el recurso de los epílogos no me guste), pero son las escenas, la plástica de las mismas, las que acaban siendo el motor de la historia.

No sé muy bien que es pero hay en este relato una pátina de sexualidad latente, contenida y nunca culminada, no ya en el porno, sino siquiera en el erotismo. Pero ahí está esa sensación.

No había leído nada nunca antes de M.I.E.D.H.O y me ha gustado en su prosa sencilla y correcta, sin alharacas más allá de alguna metáfora afortunada. Podría llegar a decir que en determinados pasajes me ha parecido hasta infantil de no ser por contener una sensualidad elegante y excitante.

Tercer título de la colección relatos de la editorial Vernacci que vuelve a demostrar que para editar y diseñar de maravilla no hace falta el músculo propio de un gran sello. Formato cuadrado de veinticuatro por veinticuatro, y setenta y dos páginas a todo color. En este sentido sólo hay un “pero” y es la mala utilización del guión corto en vez de la raya en algunas acotaciones de diálogos. Es una tontería, pero ahí está y yo no puedo evitar que se me vayan los ojos a estas cosas.

Yo, Beatrice Golden: Diarios de una rebelde, de Fernando Codina. Páginas: 330. P.V.P: 18,00€ Célebre editorial

Ya me he leído cuatro libros de Fernando Codina y no me sorprende su calidad, ni tampoco lo versátil que es a la hora de tocar distintos géneros. Lo que me ha sorprendido esta vez es su capacidad para crear un personaje. Si yo no supiera que Fernando es un señor con bigote, me habría creído perfectamente que este volumen habría salido del tecleo de una veinteañera.

No sé muy bien si las de la época que Fernando y yo compartimos, o de las de ahora. Puedo intentar usar mi propia experiencia vital y decir que en ocasiones Beatrice me parece algo viejoven, y mentiría porque yo era más redicha. Podría decir que me parece muy moderna en sus actitudes, pero recuerdo mis veinte y no veo tantas diferencias entre ella y yo.

Es la ambigüedad, la mezcla entre madurez e infantilidad y las contradicciones, las que hacen reales a Beatrice. He utilizado arriba el término veinteañera y no lo hago de forma despectiva y desde mi punto de vista de señora mayor, al contrario. Quiero, al utilizar esa veintena de referente, recalcar que nos encontramos ante una universitaria culta, leída, empoderada y con un gran talento para escribir (este se lo presta Codina, pero bueno) y esas individuas existen en nuestra sociedad por mucho que la adolescencia pavisosa se extienda ahora hasta edades como la ya mencionada de señora mayor.

Por otro lado Codina no cae en el error en la sublimación ni mitificación de ciertos supuestos hitos de cualquier trayectoria vital femenina, me gusta mucho cómo afronta el tema de la sexualidad o del físico y me ha parecido increíble lo bien que enfoca los constantes cambios anímicos que las mujeres experimentamos a l largo de un día.

¿Por qué he incluido este título en una entrega de relatos? Pues porque aunque hay una trama que podríamos considerar general , que es la vida en tiempo real de la protagonista, lo que más enjundia tiene son los relatos ficticios que Beatrice escribe en su blog y la biografía de sus allegados.

Todo el texto está contado en la moderna forma epistolar de las bitácoras de internet, así que no cuenta con transiciones y es poco anárquico en su temática. Lo mismo nos encontramos con la reflexión surgida de ver a alguien en el transporte público, con la historia del reloj familiar de los Golden, que de una cuartilla en prosa poética cursi y sentido, o con un cuentecillo que se le ha ocurrido a Beatrice sobre dos amantes lesbianas.

Y lo que me apabulla de Codina es lo que se trabaja la documentación, da lo mismo que te hable de los entresijos de la Universidad Complutense, que de las partes mecánicas de un Ford modelo T, o del callejero de Madrid, todo queda creíble y si una se pone cojonera y a comprobarlo, va y encaja. Además escribe bien, cuando le he leído en plan épico, molaba, y aquí que se me pone cursi en primera persona sólo puedo decir: “¡Qué mono y qué bonito!”.

Se cataloga este libro como romántica, como historia de amor, y sí, lo es, pero hay muchas clases de historias de amor.

La portada queda muy chula pero es engañosa. No incluyo el índice porque son más de sesenta relatos e iba a quedar un bloque de texto muy feo.