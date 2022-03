La Cara Oculta – Revistas (IV)

Contrapunto. Formato online.

Publicación digital de la Universidad madrileña de Alcalá de Henares. Se centra en crítica literaria pura y dura, con reseñas y opiniones sobre las últimas novedades aunque también reserva espacio para otras expresiones culturales como la danza, el teatro, la poesía o las exposiciones. También se atreven con el cómic y el cine.

Sus secciones principales son Firma invitada, Voces, Reseñas, Miradas y Biblioteca clásica. En teoría tienen una sección destinada a publicar creaciones literarias y colaboraciones externas. Os digo en teoría porque les escribí hace ya tiempo para informarme sobre ese particular y no recibí respuesta, aún cuando la citada universidad es mi alma máter, así que no puedo confirmar este particular.

Ahora mismo, en su portada tenéis textos firmados por Enrique Álvarez Villalobos, Xuan Porta, Lorena Carpintero Toscano o Eduardo Viladés.

Su formato digital permite mantener un amplio histórico de publicaciones, así que tenéis material para un buen rato. Que no os eche para atrás su supuesto carácter académico, ya que su lectura muy amena y de marcado carácter divulgativo.

Firman allí como responsables de sección, Javier Helgueta Manso, Javier Ignacio Alarcón, Enrique Álvarez Villalobos, Claudia Hidalgo Garcinuño, Elena del Álamo Corbacho, Teresa Martín Merchán, Cristina Suárez, Paula Mendieta Martínez, Oriana B. Baraisi y Yasmin Sadeghi

https://revistacontrapunto.com/