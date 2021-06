La Cara Oculta - Videojuegos

Confieso: esto no va de videojuegos; porque yo soy de la época de las consolas con acabados de madera y pixelote, luego, aunque he tonteado con algunos títulos de distintas plataformas, no me puedo considerar una gamer. A mí me gusta disparar con pistola a zombis o dinosaurios, en plan arcade, y poco más. Una vez también me enfrenté a tiros contra un perezoso mutado, pero eso es otra historia.

El caso, que no tengo ni idea de periodos de latencia, moldeados, frames, motores gráficos ni curvas de jugabilidad. Podría hablar un poco sobre narrativa y sobre diálogos, pero ahora eso no toca.

Así que esta entrega de «La Cara Oculta» va de dar a conocer a gente que sí sabe de esas cosas en los distintos niveles de producción de esta industria que está ofreciendo auténticas maravillas a nivel de historias, de creatividad y de arte.

Cuatro referencias de lo que se está haciendo por aquí en cuanto a videojuegos.