La Cara Oculta - Webs

Lektu

Plataforma de venta de contenido digital sin DMR. Su oferta se centra principalmente en ebooks. Trabaja con muchas editoriales, de grandes a pequeñas, pero también reserva espacio para autores independientes. Mantiene material gratuito, pero también otro que pide un «pago social», en forma de visibilidad en las redes sociales, o la opción «paga si te gusta». También distribuye cómic, revistas y archivos de de audio libros y podcast.

https://lektu.com/

En una semana habrá nueva entrega de La Cara Oculta. Os ruego que no me preguntéis sobre fecha de aparición de determinado título en esta sección, ya que mi agenda para la misma se limita a las temáticas y no a las obras. De cualquier modo, os invito a que estéis atentos a la redes sociales de @Aladar_Cultura @elCorreoWeb y @BlondeSoblonde desde donde se anuncian las actualizaciones.

Besos de carmín, nenas y nenes.