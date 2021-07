La Década Prodigiosa salta a la novela

¿Quién no ha escuchado aquello de «Yo quiero invitarte a una fiesta especial»? ¿Quién no ha bailado con multitud de éxitos de los 60 y 70 mezclados en brillantes popurrís de menos de siete minutos? ¿Quién no posee algún recuerdo de su infancia o juventud ligado a La Década Prodigiosa?

Y es que, de los muchos conjuntos musicales surgidos en los 80, qué duda cabe que este es uno de los más queridos por los españoles. Su historia arranca en 1985, cuando tres creativos musicales, Javier de Juan, Manel Santisteban y Manolo Aguilar, deciden publicar un disco que homenajee los grandes éxitos musicales de los años sesenta, la denominada «Década Prodigiosa», utilizando la fórmula del popurrí —o lo que es lo mismo, uniendo fragmentos de varias canciones en una sola interpretación larga—. Para dicho proyecto, la discográfica Hispavox contó con intérpretes de estudio como María Lar, José María Guzmán, Andrea Bronston, Juan Canovas o Emilio Cuervo, logrando un éxito sin precedentes que les movió a crear un auténtico grupo para celebrar conciertos al ritmo de Mejor, La chica ye-yé o En tu fiesta me colé. De este modo, los tres artífices de la idea se convirtieron en anfitriones del nuevo conjunto, el cual pasaría a transformarse en una magnífica plataforma para artistas de la talla de Manolo Rodríguez, Carmelo Martínez, Cecilia Fernández Blanco, Ana Nery, José Carlos Tatay, Paco Morales o Álvaro Villarubia, a los que se sumarían otros muchos en los años siguientes, dando como resultado más de una treintena de discos entre 1985 y 2021 y un sinfín de recitales por España y parte del extranjero. La idea alcanzó su culmen con la llamada de Pilar Miró, por entonces directora de TVE, para que La Década Prodigiosa representase a España en el Festival de la Canción de Eurovisión de 1988. Defendiendo el tema Made in Spain (La chica que yo quiero) sobre el escenario de Dublín, seis representantes de La Década Prodigiosa lograron el undécimo puesto con Javier de Juan dirigiendo la orquesta, pero a la llegada a nuestro país fueron recibidos como si hubiesen ganado el premio —ese verano, la canción fue un éxito en países como Alemania—.

Con el paso de los años, el conjunto cambiaría una y otra vez de integrantes, introduciría estilos musicales como el techno o el dance, e incluso alteraría su vestuario en busca de nuevos públicos. Aunque sería en 2014, con la incorporación del artista Javier Enzo, cuando La Década Prodigiosa adquiriese su sello actual y recuperase parte del brillo perdido como consecuencia de los cambios de hábito surgidos en el nuevo siglo. Con Javier de Juan como alma máter del proyecto, Enzo va haciéndose poco a poco con el timón, hasta convertirse en 2019 en el nuevo gerente y líder del conjunto. En consecuencia, a día de hoy no es solo el intérprete récord de La Década —ningún cantante ha permanecido más tiempo en el grupo que él—, sino el responsable de la renovación total de la marca, que incluye una mayor presencia en las redes sociales, diversificación de espectáculos e incluso la publicación de un libro.