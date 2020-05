La Feria que conoció Bécquer

Los antecedentes de la Feria de Abril hay que buscarlos en la creación de una feria semanal en tiempos de Fernando III el Santo, tras la conquista de Sevilla en 1248. Dado el éxito de este mercado, en 1292, Alfonso X el Sabio, hijo del anterior monarca, concede otras dos ferias más a la ciudad. Una de ellas sería la dedicada a San Miguel, que tenía lugar tras el verano, en el mes de septiembre. No obstante, la Feria de Abril que hoy conocemos nace como tal en 1847, por la iniciativa del teniente de alcalde don José María Ybarra y el concejal don Narciso Bonaplata, quienes pretendían recuperar los eventos medievales de Alfonso X. Tras varios trámites administrativos, que no fueron fáciles, al colisionar con una feria referente como la de Mairena del Alcor, finalmente se inauguró el 18 de abril de 1847. En cuanto a Gustavo Adolfo Bécquer, por aquel tiempo contaba once años y acababa de quedarse completamente huérfano. Su padre, José Domínguez Bécquer, pintor de paisajes con gran éxito entre los viajeros ingleses, franceses y alemanes, había fallecido en 1841, mientras que su madre había perdido la vida dos meses antes del arranque de la primera feria en el Prado de San Sebastián, en febrero de 1847. De ahí que el futuro escritor se trasladase junto a su hermano Valeriano al número 37 de la Alameda de Hércules, donde viviría con su tía materna María Bastida y Vargas. De esta época son los dibujos y algunos autógrafos que Gustavo hizo en el viejo libro de cuentas de su padre, y que reflejan su buen trazo y talento para el dibujo. Cuenta el poeta que, cuando apagaban las velas, las noches de luna, él y Valeriano dibujaban iluminados por ella.