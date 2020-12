«La loba»: A dentelladas entre Bette Davis y William Wyler

Hubo graves dificultades en el apartado interpretativo. Wyler y Davis habían colaborado en otras dos exitosas películas y habían mantenido una relación amorosa, pero durante este rodaje, ya sólo veían los defectos del otro. Davis sufría el agotador perfeccionismo de Wyler, quien no era elocuente en expresar lo que quería, sólo sabia reconocerlo instantáneamente cuando surgía, lo que le llevaba a realizar toma tras toma hasta encontrarlo (le apodaban «una más Wyler»). Por su parte, el director no podía doblegar la testarudez de la estrella. Él hubiera querido una interpretación más sutil que permitiera comprender al espectador cómo Horace pudo enamorarse de semejante mujer. Esto requería recubrir bajo un barniz de seducción y encanto propios de las sureñas la maldad de Regina. Davis se empecinó sin embargo en recrear un personaje desagradable y palpablemente endemoniado. Se salió con la suya y, aunque la actuación no fuera un monumento al matiz, el resultado valió la pena porque Bette era única. ¿Cómo no dejarse arrastrar por su presencia magnética, su mirada ofensiva, su mohín despectivo, sus impetuosos andares y el zarpazo de su voz?

Herbert Marshall transmitió equilibradamente la decencia de Horace y su desazón ante la conducta de los Hubbard. Teresa Wright, como Alexandra, atinó en el arco interpretativo que requería retratar la maduración de una joven inocente, que se va desprendiendo de su escudo de negación, para enfrentarse a la cruel evidencia de ser hija de una desalmada. Dan Duryea bordó el papel de Leo, el mezquino patán, hasta el punto que uno no puede evitar preguntarse: ¿fingía? Parte del resto de los intérpretes había trabajado en llevar este drama a las tablas y todos estuvieron magníficos, pues ya dominaban sus respectivos roles.

Aunque las nominaciones llovieron para «La loba», 1941 fue un año glorioso para el cine americano y los Oscars fueron a parar a otros artistas de gran talento. Como toda gran obra, ha trascendido porque retrata con sabiduría rasgos perennes de la condición humana. ¿Acaso no sería hoy «Las grandes raposas» un título adecuado para numerosas noticias de portada?