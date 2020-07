«La poesía hace que la libertad se derrame como un gran fuego sobre los hombres»

En «El Fulgor» lo que se establece es un diálogo del cuerpo con el alma. Yo creo que es una dicotomía puramente teórica inventada por el pensamiento occidental. Solo tiene valor explicativo, discursivo, pero no es real. No existe esa distinción entre el cuerpo y el alma. Están injertados el uno en la otra. En «El Fulgor» es el cuerpo el que carga con su alma y la lleva a cuestas. Personalmente me he ido alejando cada vez más de las dicotomías del pensamiento occidental, de la distinción entre materia y espíritu. Para mí el espíritu es una metáfora de la infinitud de la materia. En el pensamiento oriental, el pensamiento influido por el budismo que viene de la India y genera el taoísmo, estas distinciones no existen. En uno de mis primeros libros, me apoyé en un libro de John Donne, el poeta inglés del siglo XVI, que dice «¿dónde se posa el alma cuando no tiene cuerpo?» Cuando resucita el cuerpo, lo hace el cuerpo y el alma. Hay que verlo desde la perspectiva de unión absoluta entre cuerpo y lo que llamamos alma, que tampoco sabemos muy bien lo que es. Usted viene de un sindicato, de una revista sindical y hay algo que me gustaría contarle. En la época franquista hice también un trabajo político. Como no tenía vocación de político, prefería trabajar con la base, con los obreros. Era joven y tenía la ilusión de derribar un régimen del que habíamos huido. Los obreros de la Hispano-Suiza montamos unas células para que pidieran profesores de español, entonces nos presentamos varios y nos ofrecimos gratuitamente. Como los suizos son muy tacaños, nos abrieron las puertas sin ningún problema y nosotros aprovechamos para hacer trabajo político y crear células. Cuando me reunía con los obreros, se supone que iba a explicarles lo que era el marxismo, pero me encontré que tenían una gran sensibilidad, y de lo que me preguntaban era por los poemas que tenían que ver con el alma y que tanto les estremecían. Yo esperaba que me preguntaran por la materia, por el materialismo histórico y sin embargo hacían lo mismo que ha hecho usted, me preguntaban por los problemas que tenían que ver con el alma. Fue una conexión muy fuerte para mí.

¿Qué opina de esa tendencia a clasificarles en corrientes, en tendencias, en generaciones ...?

Yo siempre ataco esa tendencia. Creo que es muy útil para los profesores, pero que es un engaño. Bergamín, que era muy cáustico, cuando se refería a la Generación del 27, -que era la suya­ siempre decía «Generación del 27, SA». Los grupos se crean como un sistema de protección y favorecen a los libros de los mediocres. El escritor corre solo, y corre en una terrible carrera en la que se produce la soledad del corredor de fondo. Las generaciones solo existen un momento. Por ejemplo, para nosotros fue la de la postguerra civil. Yo pertenezco a lo que se llama segunda generación de postguerra que supuso darnos cuenta del mundo en que estábamos, y reaccionar contra él. Ese momento yo lo comparto con todos los que estábamos alineados en ese punto de partida. Después empieza a existir el escritor y muere el grupo.

¿Y de las antologías...?

Siempre hay una toma de posición de la que parte el antólogo, y eso induce a grabar en la antología el peso de una ideología, y el deseo de favorecer a ciertos nombres. Creo más en el tipo de antología que ha hecho Andrés Sánchez Robayna conmigo, porque se trata de un escritor solo. Él ha leído mi obra y la conoce y la interpreta muy bien.

Las antologías grandes favorecen justamente a formaciones de grupo que apoyan a un escritor que, si no, no tendría otro medio para existir. De mi generación, está la antología que hizo José Mª Castillet en Barcelona, que es donde se introduce a nuestra generación, y que hasta entonces no había aparecido. Es una antología grabada por un momento ideológico muy particular. Evidentemente mi posición era antifranquista, incluso militante, pero yo nunca he mezclado eso con la poesía, la poesía es otra cosa. La poesía no obedece a la ideología jamás. Al contrario, la carga ideológica puede sepultar la creación poética.

Hace poco, cuando le preguntaban por su alejamiento de lo que conocemos como poesía social, manifestaba sentir rabia por las etiquetas...

Nunca he abandonado el hilo que marca la historia. En mis últimos libros se han recogido un poema sobre la vida difícil de los indios brasileños y otro sobre la bomba atómica. Son poemas sociales que he escrito espontáneamente, no obedeciendo a una consigna. Cuando me decían que tenía que escribir en una determinada dirección, yo salía corriendo.

La palabra poética es una palabra que tiene una fuerza enorme, incluso desde el punto de vista político, justamente porque es una palabra cargada de libertad. La poesía hace explotar la libertad. Hace que la libertad se derrame como un gran fuego sobre los hombres. El valor político que tiene la poesía es salvaguardar la libertad de la palabra, porque los políticos lo que hacen es machacarla. Tanto si son de derechas, como si son de izquierdas.

Esa parte de poesía social española fue muy penosa. Dio muy pocos buenos poetas. Quizá sea muy radical -que lo soy siempre- pero para mí en esa época solo ha habido un gran poeta, Blas de Otero.