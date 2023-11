La receta del éxito

Elizabeth Zott es madre soltera y estrella a su pesar del programa de cocina de televisión más seguido de Estados Unidos. El enfoque inusual de Elizabeth para cocinar, combinar una cucharada de ácido acético con una pizca de cloruro de sodio, resulta revolucionario. Sin embargo, a medida que su éxito aumenta lo hacen también sus enemigos, porque Elizabeth no sólo está enseñando a las mujeres a cocinar sino también desafiándolas a alterar el orden establecido.

Este es, a grandes rasgos, el argumento de ‘Lecciones de química’ (Salamandra), novela de una directora creativa californiana llamada Bonnie Garmus cuyo debut en el género ha supuesto todo un acontecimiento en Estados Unidos. No en vano ha alcanzado el número 1 en las listas de The New York Times y The Sunday Times, es considerado el mejor libro del año según The Guardian, The Times, The Sunday Times, Times Literary Supplement, Oprah Daily, Newsweek, Mail on Sunday, The New York Times¸ The Washington Post y NPR, y ha resultado ganadora del Goodreads Choice Award.