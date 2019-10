¡Larga vida a La Fundición!

Corría la primavera de 1999 cuando, en la sede de la antigua Casa de la Moneda —un icónico edificio de la Sevilla del XVIII—, abría sus puertas una sala alternativa que sorprendió a propios y extraños. Los que tuvimos la suerte de asistir a sus primeras funciones —desde profesionales del teatro a estudiantes universitarios— fuimos testigos de sus humildes inicios, materializados en un espacio inefable, cuya seña de identidad era un discurso moderno, cercano y apasionado. Sin embargo, sus primeros años de vida no fueron fáciles. Y si no que le pregunten a su actual Director artístico y alma máter del proyecto, el actor, director y dramaturgo Pedro Álvarez-Ossorio. No obstante, lo que algunos consideraron un negocio temerario, con el tiempo se convirtió en un referente cultural de la ciudad de Sevilla, promocionando nuevos valores, posibilitando intercambios con artistas de diversos rincones de España y del mundo, y aportando su granito de arena a la incipiente industria escénica andaluza. Por ello, La Sala La Fundición es hoy la sede social y permanente de ATAES (Asociación de Amigos del Teatro y de las Artes Escénicas de Sevilla), amén de un espacio con una programación abierta a todo tipo de espectadores, cuyo objetivo principal es ofrecer productos de calidad en los que tengan cabida todas las manifestaciones de las artes escénicas, primando autores y dramaturgias españolas y contemporáneas. Precisamente, con idea de continuar la labor emprendida y potenciar (aún más) sus inmensas posibilidades —su excelente ubicación a pocos metros de los principales monumentos y la zona comercial, la convierten en un recinto único—, acaba de subirse al barco un todoterreno de la gestión cultural, José Lucas Chaves Maza, historiador del arte, académico de las artes escénicas y hombre de teatro, cuya importante labor al frente de la dirección general del ICAS, así como en la Diputación Provincial de Jaén, le capacitan de sobra para este empeño.