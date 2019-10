Las mejores películas del siglo XXI (XXIV)

Si la realización de Spike Lee es una clase magistral indiscutible (dibujando personajes con cuatro cosas y enorme eficacia, buscando encuadres improbables que dejan la película en el territorio de lo original e inigualable, trazando una senda narrativa en la que la repetición de instantes explotan para dejar claro eso que se quiere contar y consiguiendo un ritmo narrativo preciso) la interpretación de Edward Norton es formidable (no deja cabo sin atar y por más que busques no hay un solo gesto inadecuado), la de Philip Seymour Hoffman es soberbia (¡cómo sin apenas intervenir en los diálogos es capaz de levantar un personaje lleno de matices!), la de Barry Pepper es espléndida (el personaje de Pepper representa, como nunca antes se había conseguido, lo que es la amistad) y la de Rosario Dawson es sorprendente (seria, honda, regular). Por si era poco, la banda sonora es impecable. Va de la música electrónica que matiza esos momentos en los que se puede olvidar casi todo a una partitura original de corte clásico que emociona tanto como la propia imagen. Eso sí, sin invasiones innecesarias, solo aclarando lo justo. El autor es Terence Blanchard.

Hay que destacar dos momentos de la película. Por su intensidad. El momento en que Monty Brogan se mira al espejo en el que alguien ha escrito fuck you (jodeos) y deja que la ira invada su discurso es intensa y de una belleza apabullante. A esas alturas, Spike Lee ya te tiene atrapado y te golpea con esta secuencia para tirarte a la lona. Y el momento final en la que se dibuja una segunda oportunidad que se hará realidad o no en el que las emociones se disparan. Es un momento emocionante al máximo y no conozco a nadie que resista esos tres minutos sin removerse en el asiento pidiendo, al mismo tiempo, que el guionista se apiade de todos. Después de algo así, el cine Spike Lee te secuestra por siempre jamás.

«La última noche» habla de la amistad, de la lealtad, del amor, de lo que puede llegar a significar un padre, las consecuencias de los actos de cada uno de nosotros. Son muchos los vehículos utilizados para tratar un asunto sin respuesta y sin solución: ¿Existen las segundas oportunidades? ¿Se pueden dibujar o solo depende del azar que se produzcan?

No se pierdan esta película.