Las plantas de la expedición Magallanes-Elcano

Pigafetta se une a Twitter

Otros expertos, como el biólogo Esteban Manrique, prefieren centrarse en el clavo, describiendo tanto las características del árbol del que brota como los títulos que ha recibido a lo largo de la historia —su primer nombre científico fue Caryophyllus aromaticus y data de 1762—, mientras que Marcos González, Haroldo Cavalcante de Lima, Alexandre Abreu y Claudia Franca se ocupan del palo de Brasil, inserto en un ecosistema único en el país: la mata atlántica.

Por último, la obra también incluye un capítulo dedicado a la Patagonia, el cual lleva la firma de la ingeniera agrónoma Graciela Barreiro; otro centrado en el estrecho de Todos los Santos —actualmente «de Magallanes»—, a cargo de la bióloga Claudia Mansilla y el arqueólogo Alfredo Prieto; y el correspondiente de las islas Filipinas, realizado por un equipo de biólogos de las universidades de Cebú y La Salle.

Como colofón, Jesús García Rodrigo, responsable de Comunicación del Jardín Botánico de Madrid, introduce un original apartado titulado La primera vuelta al mundo sin tuits, ¿o no?, donde, de manera divertida, traslada el diario de Antonio Pigafetta —el cronista más famoso de la expedición magallánica— al universo de Twitter. Baste como ejemplo el «tuit» dedicado al descubrimiento del citado paso hacia el océano Pacífico: «Este estrecho es un lugar de ensueño. Agua excelente, madera excelente (pero no de cedro), abundante marisco. Yerbas, unas amargas y otras comestibles, y un apio dulce muy bueno. En fin, yo creo que no hay en el mundo mejor estrecho que este».