«Libro Fórum Sevilla se ha creado mirando tanto a lectores como escritores de cualquier edad»

Los amantes de las letras están de enhorabuena. Los próximos 11, 12 y 13 de febrero, Sevilla acogerá un nuevo evento dedicado a la literatura. Se trata de Libro Fórum Sevilla, cita que tendrá lugar en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS), ubicado en la calle Madre de Dios. Organizado por el sello Kmleon Books, incluirá charlas, mesas redondas, firmas de libros y otras muchas sorpresas. Y aunque se trata de una iniciativa abierta, dedicará una especial atención a aquellos autores que, a falta de editorial, decidieron lanzarse a la aventura de la autopublicación. Hablamos de ello con su director, Manu Franco.

¿Cómo surge la idea de poner en marcha Libro Fórum Sevilla?

Actualmente, para los autores autopublicados es complicado participar en las ferias literarias más conocidas si no es de la mano de una librería amiga o similar. Esto generó la necesidad de crear eventos de esta clase, de los que pudiéramos ser participes, y, efectivamente, hemos sido testigos del nacimiento de varias ferias que nos acogían con los brazos abiertos por toda España. Y en Sevilla no íbamos a ser menos, solo que aquí hemos sido los propios autopublicados los que hemos organizado esta iniciativa. Eso sí, como no somos de excluir a nadie, hemos abierto las puertas tanto a librerías de la zona como a pequeñas editoriales.

¿Qué objetivos se marcan con su organización?

Los autopublicados nos hemos abierto camino a bocados, derrumbando una por una todas las trabas y perjuicios que han caído sobre nosotros. Este es sin duda otro hito más, tener una feria literaria que podamos considerar ‘nuestra’. Un paso adelante para demostrar lo que somos capaces de hacer unidos.

¿Qué es Kmleon Books y qué aportará a esta cita?

Kmleon Books es un gremio abierto de autores autopublicados que colabora entre sí para darse difusión, información y consejo. Atrás quedaron los tiempos de «yo he venido aquí a hablar de mi libro», tiempos en los que cada uno movía su obra y la daba a conocer como podía. Nosotros somos la muestra de que unidos somos capaces de mucho más, desde crear una antología solidaria hasta organizar una feria literaria.

Aunque se trata de unas jornadas abiertas, ¿a qué público potencial está dirigido Libro Fórum Sevilla?

El Libro Fórum Sevilla se ha creado mirando tanto a lectores como escritores de cualquier edad. Por un lado los libros de todos los autores que asisten son una llamada para aquellos que disfruten con la lectura y quieren encontrar un diamante en bruto. Por otro las conferencias convocadas son una fuente de conocimiento considerable para entender lo que hay detrás de los libros, desde su creación hasta su distribución. Una información extremadamente valiosa para aquellos que les haya picado el gusanillo de la escritura o los que simplemente estén interesados en comprender «cómo se hace la magia» de las historias. Allí estaremos en el CICUS del 11 al 13 de Febrero.

¿Por qué en el CICUS?

De todos los sitios que nos planteamos, sin duda ellos fueron los que nos dieron más facilidades y mostraron más interés en realizar una actividad de esta índole. No solo tenían ya experiencia, dado que habían acogido eventos como la Andalucía Reader Con y similares, además tenían el espacio y la actitud idóneas para llevarlo a cabo. Sin duda el CICUS fue nuestro “amor a primera vista”.

¿Podría ser este el germen de una futura Feria del Libro de Sevilla alternativa o para outsiders?

Eso planteamos. Está en manos de la ciudad de Sevilla regar esta humilde semilla que hemos plantado. Nosotros ya la hemos abonado con ilusión y trabajo.

¿Puede adelantarnos algunos nombres del programa?

Irene Recio Honrado, Lara C. Pérez, Rocío de Juan, Fran Nuño, Nerea Riesco, Jorge Gonex, Lorena Grande, Lucy Valiente, Hela Ediciones, Insomnia Ediciones, Ediciones Veletea, Editorial Titanium, Ediciones Labnar, Cazador de Ratas Editorial, y muchos más.

Además de las conferencias, mesas redondas, etc., habrá exposición, venta directa y firmas de libros. Háblenos de ello.

En el patio estarán dispuestas la zona de firmas y venta de libros. Ahí tendremos desde autores autopublicados a editoriales, pasando por librerías como Casa del Libro, etc. Hay hueco para todos. De hecho, aun tenemos espacio por si algún escritor de última hora se quiere incorporar. Las condiciones de participación están en nuestra web.

Y como colofón, una entrega de premios...

Esa va a ser una de nuestras grandes aportaciones. Tenemos toda una gala preparada con un montón de galardones a repartir. Buscábamos premiar perfiles distintos, por lo que creamos categorías para reseñadores de distintas plataformas, famosos o influencers que hayan ayudado a los pequeños autores, mejor portada, mejor sinopsis, mejor booktrailer, editorial de mejor trato al autor, etc. Sin duda va a ser un momento muy destacable y se hará a última hora del sábado.