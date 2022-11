Libros para devorar este otoño

Además de profesora de lengua y literatura, Nieves Chillón lleva años demostrando que lo de escribir es algo que se toma muy en serio. No en vano, su poemario ‘Arborescente’ fue merecedor del XXVII Premio Andalucía de la Crítica en 2021, galardón al que la filóloga hispánica sumaría el XXXVII Premio de poesía Juan Gil-Albert. En esta ocasión nos sorprende con ‘ Auletris’, su ópera prima en el difícil género de la novela, que acaba de ver la luz en el sello Algaida. Su argumento nos presenta a la ibera Aiunin —en su vejez la esclava Vireliata—, quien relata a su hijo Aristeo su experiencia de mujer, madre y cautiva en el momento conflictivo en que Roma ha decidido no solo vencer a los cartagineses sino permanecer en Hispania. Una trama que la docente sitúa en la Bastetania y que en la actualidad podemos rememorar gracias a los yacimientos existentes en poblaciones granadinas como P uebla de Don Fadrique, Almaciles, Galera o Huéscar . La obra, cuyas 280 páginas nos permiten viajar a un tiempo poco explorado en la narrativa, posee un tono lírico que se hace evidente desde el principio. A través del mismo, la autora, que lleva años colaborando con músicos, pintores y artistas de otros ámbitos, construye un relato de ambiente histórico pero lleno de simbolismo que permite entrelazar temas como el amor, la muerte o la injusticia, con la ciudad iberorromana de Tutugi como telón de fondo.

Microrrelatos y otros infundios

«Rara vez la vida es un cuento monotemático. La mía es una sucesión de microrrelatos variopintos o más bien una miscelánea de anécdotas o incluso un batiburrillo de espejos donde encontrarse». Esta es la carta de presentación de ‘Microrrelatos y otros infundios’, el último libro del actor, cantante, músico y periodista jerezano Juan Diego Fernández Rosado, más conocido por el alias de Perpetuo. Autor de ‘Alejandro Sawa y la Santa Bohemia’ (2009) y ‘El destierro de los reyes’ (2015), en esta ocasión nos presenta un trabajo tan agudo como inclasificable que le permite hablar, a través de 575 microrrelatos, de animales, de Dios y su corte, de Literatura y autores, de película y televisión, de Geografía e historias, de política, de familia y amistades, de parejas y el acto, de la vida y de la muerte. Asuntos a los que hay que sumar siete capítulos de la inconclusa Biblia según España, y que se rematan con una canción y un poema. Publicado por Atlantis Ediciones dentro de su Serie Gong, la obra viene prologada por Mauricio Gil Cano, quien además de ofrecernos una deliciosa semblanza del escritor no duda en calificarlo de «atrevido hasta la provocación», «muy antiguo y muy moderno», «audaz» o «cosmopolita». Y no yerra el poeta y gestor cultural en su definición, pues el letrista de Affaire Niñamónica y Hambre y Moral no es un creador al uso. Y si no se lo creen, lean lo que escribe en la página 85: «No estaba ni en un bando ni en el otro. Lo peor en una guerra. Lo fusilaron dos veces».