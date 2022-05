Libros para viajar lejos

Decía la escritora estadounidense Emily Dickinson que « Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro», y no podemos estar más de acuerdo. Por esta razón, en las siguientes líneas os proponemos una serie de títulos con los que desplazarse a través del tiempo y/o el espacio sin necesidad de moverse del sofá, la terraza o el banco del parque.

Otra historia del arte

«¿Qué es exactamente el arte? Sin duda, supone uno de los principales y más singulares productos de la humanidad, pero también uno de los más inclasificables». Estas palabras, extraídas de Otra historia del arte (Ediciones B), bien pueden servirnos para introducir nuestra reseña del ensayo de Miguel Ángel Cajigal Vera —El Barroquista en las redes sociales—, que supone una vuelta de tuerca a la bibliografía existente sobre el tema. Y es que el trabajo, que vio la luz el pasado otoño, no solo interpela al lector con afirmaciones del tipo «No pasa nada si no te gustan Las Meninas», sino que va mucho más allá, adentrándose en los aspectos más controvertidos del arte contemporáneo, la importancia (o no) del Canon, el síndrome de Stendhal o las exposiciones blockbuster. Además, Otra historia del arte, cuyo autor es comisario de exposiciones, miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, y está considerado uno de los grandes divulgadores en la actualidad, se adentra en asuntos tales como la imagen de la divinidad, la naturaleza muerta, el arte abstracto o la autobiografía visual (vulgo ‘el selfie’). Por todo ello, recomendamos su lectura no solo a los amantes de los museos sino a todo aquel con un mínimo de sensibilidad.