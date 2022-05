Los libros no entienden de edad

Un lobo llamado Wander

El eco de un aullido resuena en las montañas de Wallowa. Solo y asustado, Wander, un lobo gris de poco más de un año, trata de encontrar a sus padres o a alguno de sus hermanos, de los que no sabe nada desde que una manada rival los atacara por sorpresa. Finalmente, decide alejarse del que hasta ahora había sido su hogar. Durante su viaje, deberá enfrentarse a cazadores, incendios, carreteras y a su enemigo más temible: la soledad. ¿Encontrará el valor para sobrevivir? ¿Será capaz de crear su propia familia? Este es el argumento de Un lobo llamado Wander, una conmovedora novela basada en la historia real de OR-7 —un lobo salvaje cuyo coraje, amor y lealtad nos muestra el lado desconocido de uno de los animales más incomprendidos y bellos de la Tierra—, cuyo estilo, que recuerda al de títulos de referencia como Colmillo blanco, ha sido reconocido por The New York Times. Escrito por la profesora de Escritura Creativa y novelista Rosanne Parry —en la versión española, la traducción viene firmada por Alejandro Schwartz—, e ilustrado de manera delicada por Mónica Armiño, la edición corre a cargo de Errata Naturae, un sello comprometido con el medio ambiente ya desde los propios materiales utilizados para su impresión.