«Los objetos de poder me parecen fascinantes»

Porque de Jesucristo, uno de los personajes más importantes de la historia de la humanidad, si no el que más, se ha escrito y hablado tanto que difícilmente encontraremos novedades que nos sorprendan. Sin embargo, María la de Magdala, así me gusta llamarla, es un personaje etiquetado como secundario que conserva el misterio de lo desconocido, de lo poco manoseado, una vida enigmática contada con sus luces y sombras que en realidad nos sigue dejando dudas, al igual que la importancia real que tuvo en la vida de Jesús y cuál fue el papel en su vida, así como el legado que transmitió.

Ambas cosas se ajustan a la realidad. Desde el principio, allá por el año 2019, rondaba por mi cabeza plasmar en papel una historia que bien podría ser una trilogía. De momento han salido a la luz dos entregas. Por otra parte, es obvio que un proyecto de este tipo que no vaya teniendo el respaldo del público difícilmente progresa, aunque para mí el éxito no es vender muchos ejemplares, sino crear y disfrutar de ese proceso que me entusiasma, así que no considero ningún fracaso que un relato se quede archivado en mi ordenador, si tengo la posibilidad de compartir ese entusiasmo con los lectores mucho mejor.

Que Sevilla ofrece un material impagable para los escritores no es ninguna sorpresa. Desde la antigüedad, la ciudad ha sido citada por numerosos autores e inspirado obras maestras como ‘El burlador de Sevilla’, ‘Carmen’ o ‘Don Álvaro o la fuerza del sino’, sirviendo asimismo como escenario para figuras de la talla de Cervantes, Lope de Vega o Zorrilla. Hasta Dostoievski se fijó en nuestra ciudad para situar la acción de ‘El gran inquisidor’, magistral digresión de su novela ‘Los hermanos Karamazov’. Otros autores que han retratado a la urbe en sus trabajos literarios son Arturo Pérez-Reverte, Ken Follet y Matilde Asensi; e incluso Dan Brown, famoso por ‘El Código Da Vinci’, situó algunos de los capítulos de ‘La Fortaleza Digital’ en sus calles y monumentos. Y como no podía ser de otra forma, Sevilla también ha sido utilizada por numerosos autores locales para plasmar sus historias, siendo Alfonso Luque Molina uno de los últimos en incorporarse con éxito a la lista.

Hitler es otra de las figuras importantes de ‘Immacolato’...

Así es, si hablamos de personajes importantes en la historia nadie en su sano juicio pondrá en duda que buena parte del siglo XX le pertenece en cuanto a relevancia. En esta segunda entrega se ahonda en él, se profundiza en su personalidad, hábitos, costumbres, intimidades, y se completan vacíos que pudo dejar ‘La mano que soñaba con pájaros azules’, para una mayor comprensión del personaje y las tramas en las que se ve inmerso.

Al igual que en tu anterior trabajo, las reliquias de Cristo son las verdaderas protagonistas del relato. ¿Cuándo comenzaron a llamarte la atención y qué opinión tienes de ellas?

Desde la década de los ochenta, con la película ‘Indiana Jones en busca del arca perdida’. Aquella historia de aventuras me fascinó y me dejó prendado, siendo aún vigente esa admiración. A causa de la edad no la vi hasta algunos años después de su estreno en 1981. Fue tal la influencia que siempre tuvo en mí que en la primera novela adapto un personaje con características similares a Indy, un profesor de historia nacido en Burgos que vive mil peripecias desafiando al peligro con tal de conseguir sus sueños. Los objetos de poder me parecen fascinantes, solo por el hecho de que los humanos, desde tiempos inmemoriales, se jueguen la vida por controlarlos y poseerlos. Algo tendrá el agua cuando la bendicen...

‘Immacolato’ es un viaje por numerosos escenarios y épocas. ¿Qué ha sido lo más difícil a la hora de escribir la novela?

Sin duda alguna documentarme. He empleado mucho más tiempo y esfuerzo en este menester que en escribir. La Edad Media, concretamente el siglo XIV, es una época oscura y poco documentada; yo he recreado la novela en este tiempo, en el que no es sencillo describir la realidad de lo que acontecía siendo fiel a la realidad. Hábitos y costumbres, fórmulas de tratamiento, adaptación del calendario, etc., me ha supuesto todo ello una dedicación tan satisfactoria como compleja, para poder enmarcar la historia justo en la época que me interesaba. Luego está la descripción de los escenarios; esta novela se mueve por seis de los siete continentes del planeta, no he estado en todos, planteo la disyuntiva literaria y eterna entre si es mejor para el autor describir lugares donde ha estado y visualizado o narrar desde la imaginación absoluta. Dejemos la solución del misterio al lector. Un mago no puede desvelar sus trucos.

Además de acción y misterio, la obra está salpicada de otros muchos ingredientes propios del thriller. ¿Cuáles son tus referentes literarios?

Novelas de acción y aventuras. Género histórico. Ficción histórica, historia alternativa o ucronía. Dan Brown. Bécquer. Textos sobre historias y leyendas de Sevilla. Generación del 27, Chaves Nogales, Cernuda, y sobre todo Núñez de Herrera. El siglo de oro español, con Garcilaso, en el que me aventuro a crear sonetos. Antonio Gala. J.J. Benítez. Y Antonio Puente Mayor, al que como dije en la presentación de la novela en el Excmo. Ateneo de Sevilla, considero de los mejores escritores sevillanos de este siglo.

Y por fin llegamos a Sevilla, la ciudad donde convergen todas las tramas. ¿Qué perfil de la ciudad retratas en la novela?

La cito a lo largo de diferentes épocas, pero me centro más en describirla en el siglo XIV. Insisto en que era una época poco documentada en general, espero que el trabajo y la dedicación hayan dado sus frutos y haya sido capaz de reflejar convenientemente a la ciudad en el contexto histórico que pretendía.

Como hermano que eres del Silencio, ¿qué comentarios estás recibiendo por parte de los cofrades?

Ya estaban encantados con la primera novela, dado que la Hermandad del Silencio es protagonista, entre otras. Los que tengo el gusto de conocer en persona están entusiasmados, entre otras cuestiones, ante la posibilidad de saber con detalle el origen de la hermandad más antigua de la ciudad según mi visión; quiénes fueron los precursores en el año 1340, por qué motivo y cómo se fundó, que obviamente no tiene que ser la versión definitiva, pero está basada en fechas, ubicación y contexto histórico reales.

¿Tienes intención de seguir escribiendo sobre Sevilla?

No lo sé, ni idea. Digamos que siempre y nunca.