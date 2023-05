Los Premios SM El Barco de Vapor y Gran Angular vuelven a apostar por los valores en su edición de 2023

Dotados con 35.000 euros cada uno, los galardones concedidos por la editorial SM son los más relevantes del mundo en el ámbito de la literatura infantil y juvenil en castellano, lo que contribuye a la recepción de un gran número de originales procedentes de toda España y varios países de América Latina. No en vano, SM, a través de la fundación del mismo nombre, destina anualmente más de 200.000 euros a la convocatoria de sus Premios.

Más valiente que Napoleón nos adentra en el maravilloso mundo del circo, el cual es utilizado por la escritora como metáfora de la familia —aunque no necesariamente de sangre—. Dotado de una prosa exquisita y con un enorme despliegue de, luz, color e imaginación, su atmósfera recuerda a la de la película Big Fish , del genial Tim Burton, y algunos de sus protagonistas están inspirados en personajes reales que vivieron en el siglo XIX. El complemento perfecto a la obra son las precioasas ilustraciones de Anna Aparicio Catalá, cuya sólida trayectoria y buen gusto se aprecia ya desde la portada.

El verano en que llegaron los lobos

Ana espera impaciente la llegada de su carta de acceso a la

universidad porque siente que no encaja en el pequeño pueblo con mar en el que

vive junto a sus padres. Tanto ellos, como casi todos los vecinos y todos sus amigos

se transforman en pájaros. Pero Ana es un ciervo y no puede volar. En una mansión

a las afueras se aloja Tomás, que es un corzo, y ambos han forjado la mejor amistad,

aunque él tenga sesenta años. Sin embargo, a Ana no le queda otra alternativa que

hacer pandilla con los de su quinta: las frívolas Alicia y Clara, el atlético Raúl y los

mellizos Teo y Laura. Solo el callado y serio Samuel comprende los silencios de Ana,

pero él ya tiene diecinueve años y acaba de pasar su primer invierno en un barco por

los mares del norte.

Con estos mimbres se presenta El verano en que llegaron los lobos, novela con cuya protagonista, Ana, la autora pretende abrazar «a todos aquellos que se han sentido señalados por no encajar a causa de sus gustos, su identidad o su concepción del mundo». De Patricia García-Rojo hay que decir que comenzó su trayectoria literaria tras ganar el Premio Andalucía Joven de Narrativa en 2007 y, desde entonces, no ha parado de escribir. En su haber cuenta con los premios Hache, Ciudad de Málaga, Templis y Kelvin, y es autora de La pandilla de la Lupa, una subserie naranja dentro de la colección El Barco de Vapor, y de la saga de Los Cazamisterios (Alfaguara). Además de ser escritora, ejerce de profesora de Lengua Castellana y Literatura en un instituto de Mijas (Málaga).

El verano en que llegaron los lobos, cuyo diseño de cubierta corre a cargo de Cynthia Álvarez, bebe de algunas de las lecturas infantiles de García-Rojo, como Los Cinco, pero también de creadores literarios a los que denomina «autores-refugio», que no son otros que Agatha Christie y Andrea Camilleri. Su ambientación, en un pueblo de la costa mediterránea, le aporta el lirismo necesario para recrear aquellas vacaciones adolescentes que todos llevamos en el corazón. Libertad, amor verdadero, amistad, son algunos de los temas que desfilan por un libro que no deja atrás los usos y las costumbres que enriquecen a nuestra cultura, los cuales, sumados a la profusión de diálogos y al ritmo, que siempre se agradece, convierten la lectura en un auténtico disfrute.