«Lottie Luna y el misterio del jardín»: La niña lobo y la diversión al leer

Delicioso relato de la veterana Vivian French que se nos entrega ilustrado por Nathan Reed. Si el texto está bien armado esas ilustraciones refuerzan la diversión, la atracción que el joven lector va a sentir. Porque este libro es para gente menuda. Yo diría que a partir de 8 años en solitario; o de 6 en adelante con la saludable compañía del padre o la madre; son edades maravillosas para adentrarse en el universo que propone la autora.

Lottie Luna es una niña lobo que no quiere parecerlo y que, tampoco, quiere que su condición de hija del Rey Lupino, se haga notar en el mundo en que vive. Tiene una serie de poderes que le hacen especial y que le ayudarán a resolver un misterio que tiene que ver con un terreno que debe convertirse en un jardín. Lottie Luna y su mascota ‘mordisquitos’ (un murciélago de lo más gracioso) y todos sus amigos (también los que no terminan de encajar con ella) son los protagonistas de una trama eficaz, muy dinámica y divertida; de un relato que presenta un ritmo narrativo que no deja lugar para la distracción y que mantendrá el interés intacto.

Las ilustraciones son precisas, casi exactas. Matizan con fuerza y acierto cada adelanto en la trama, cada estado de ánimo de los personajes. Están llenas de detalles que ayudan a la comprensión del texto por parte de los más pequeños.

«Lottie Luna y el misterio del jardín» es una excelente opción para que este verano, los niños y niñas, puedan leer en la piscina o en la playa. Es muy de agradecer que algunos autores sigan escribiendo para activar la imaginación y la fantasía de unos niños dispuestos a entregarse sin condiciones al libro que tienen entre manos. Y mucho más que lo hagan desde la inteligencia para llegar a otras.

Lo edita HarperKids con el mimo al que nos tiene acostumbrados. Vuelven a acertar con la elección de este título.

Calificación: Muy bueno.

Tipo de lectura: Muy divertida. Amena y graciosa.

Tipo de lector: Niños y niñas de 6 años en adelante. Si leen solos, mejor con los 8 años cumplidos.

¿Dónde puede leerse?: En la piscina, en la playa... Pero si es en el campamento, por la noche, será mucho mejor.