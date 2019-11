María Toro: La vida entera sonando en una pandereta

Me muevo por la ciudad utilizando el transporte público. Me gusta ir de un lado a otro en los autobuses. Puedo mirar por la ventanilla para inventar la historia de esa mujer que camina con paso firme y que regresa a casa después de dejar claras las cosas en su puesto de trabajo. Porque la injusticia no se puede consentir. Puedo mirar por la ventanilla para inventar la historia de esa mujer que espera de pie a que un niño termine de columpiarse bajo una llovizna incómoda y fría. Sonríe y aguanta sin moverse porque solo una madre puede desarrollar un amor tan puro como el que siente por sus hijos. Puedo mirar e inventar un universo entero en el que puedo corregir aquello que no me gusta.