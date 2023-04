«No es nada casual que se descabezase a ETA un mes antes de inaugurar la Expo 92»

Entre los propietarios de los terrenos de la Cartuja estaba efectivamente la familia Queipo de Llano, con quienes se tuvo que llegar a un difícil acuerdo al igual que con otros propietarios. Fue un periodo de gestación convulso marcado por el escepticismo, el retraso y las continuas disputas. Los percances como el incendio de algunos pabellones no hacían presagiar el excelente desarrollo posterior de la muestra.

Llama también la atención la parte que dedica a Juan Antonio Samaranch, un falangista aficionado al hockey que tras ser designado Embajador de España en la Unión Soviética terminó como presidente del COI. ¿Hasta qué punto fue decisivo para que Barcelona acogiese los Juegos Olímpicos?

Samaranch ha recibido en ocasiones el calificativo de «astuto camaleón», y la mayoría de las fuentes no dudan en calificarlo como un auténtico maestro en las relaciones públicas. Cada uno de sus pasos al respecto fue calculado, y es sin duda, junto a Narcis Serra, uno de los grandes artífices de los juegos de Barcelona. En el libro se aborda con detalle el oscuro camino para la elección de la sede olímpica de Barcelona y los secretos de un proceso marcado por la corrupción y los intereses políticos y económicos.

¿Qué supusieron las Cumbres Iberoamericanas celebradas en Guadalajara y Madrid?

Fueron la culminación de un proyecto pospuesto durante décadas. Se convirtieron en el mayor foro de concertación política para el conjunto de Iberoamérica. Aquellas reuniones fundacionales fueron el claro ejemplo de la buena salud de las relaciones entre España y el subcontinente americano de aquella época. Con el tiempo han ido perdiendo importancia para acabar deambulando en la actualidad como un foro internacional más. Han quedado relegadas a enclaves de photo oportunity con escasa capacidad para gestar acuerdos concretos.

Volviendo a la Exposición Universal de Sevilla, pocos habrán oído hablar de la esfera armilar que aspiraba a ser el mayor legado material del V Centenario. ¿Qué ocurrió con ella?

Se trata de un proyecto non nato que es claro ejemplo de la dificultad que conlleva sacar adelante este tipo de iniciativas tanto por la voluntad política como por la dotación presupuestaria. Se trataba de una construcción colosal como modelo reducido del cosmos que tras varios proyectos no se ejecutó. Está, sin duda, en el debe del conjunto de fastos del año 1992 el no haber legado un gran monumento representativo de aquella fecha, como sí había ocurrido en otros eventos de este calado a nivel internacional.

¿Hasta qué punto los fastos de 1992 contribuyeron al refuerzo de la presencia española en el seno de las instituciones europeas?

A la altura de 1992, España ya había adquirido cierta confianza en el seno del club europeo. De hecho ya había ostentado con éxito la presidencia de turno dentro del organismo. Sin embargo, al igual que con el resto del mundo, aquella fecha actuó como demostración mediática de la capacidad organizativa del país. En el 92, la prioridad se orientó oportunamente hacia América Latina.

Una de las mejores aportaciones del libro es el capítulo dedicado a la banda terrorista ETA. Háblenos de ello.

Sin lugar a dudas estamos ante la mayor amenaza y el riesgo principal de toda la operación. Tanto los dirigentes españoles como los distintos organismos internacionales estuvieron continuamente bajo la espada de Damocles en relación a un posible ataque de ETA que habría supuesto un desastre para aquel año 92. No es nada casual, por ejemplo, que se descabezase a ETA en la localidad de Bidart, precisamente un mes antes de inaugurar la Expo 92. A pesar de ello, la banda ya había atentado contra la oficina del comisario de la muestra, causando graves daños a una trabajadora. Otros acontecimientos como la detención del etarra Henri Parot cuando se disponía a hacer volar un coche cargado de explosivos en el centro de Sevilla se abordan también con detalle en la obra.