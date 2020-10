«No, mamá, no»: La maternidad y la realidad

«No, mamá, no» es una novela magnífica. Tanto como terrible, demoledora y dolorosa. Es un relato que se lanza contra la línea de la flotación de la consciencia del lector, contra su moral, contra su forma de entender la maternidad, la soledad, el fracaso o la locura. Y, como todas las grandes novelas, hay que tener cuidado con ella.

Verity Bargate es la autora de «No, mamá, no». Murió de cáncer en 1981 a los 41 años de edad. Pero le dio tiempo escribir este texto tan impactante. La última edición en España es de Alba Editorial. La traducción de Mireia Bofill resulta muy amable y se ajusta al texto original con rigor encontrando el sentido desde el primer al último párrafo.

¿Por qué hay que tener cuidado al leer esta novela? En realidad, siempre hay que leer prestando la máxima atención, intentando no dejar escapar esos detalles técnicos que nos pueden ayudar a realizar una lectura correcta. Y si la calidad del texto es enorme la prudencia ha de ser enorme. El caso es que «No, mamá, no» está escrita utilizando un narrador personaje (lo que se conoce como primera persona); es decir, vamos a conocer la versión filtrada por el que lo cuenta. Va a elegir qué decir, cómo decirlo; va a tener una intención que no se nos puede escapar. Y en este caso, la protagonista está por lo menos deprimida. Iremos descubriendo cómo evoluciona y nos irán llegando pistas para entender qué está sucediendo. No quiero desvelar un final que aporta todo el sentido posible al resto del relato, pero conviene entender qué ha sucedido y cómo nos ha llegado la información. Un ejemplo puede aclarar la idea: ¿Si un loco nos cuenta su historia nos lo creemos? ¿Y nos la cuenta su psiquiatra? El punto de vista es esencial en la literatura moderna y no tener en cuenta este aspecto técnico nos puede llevar a no entender bien lo leído.