Novelas de negra y crimináh

Ya, pero es que entonces no podría haber titulado este suelto «Negra y Crimináh», y me hacía ilusión.

En resumen, que os traigo cuatro recomendaciones de textos que he disfrutado cual enana soltera con un satisfayer a estrenar. Son entretenidos, adictivos, de los que no puedes dejar de leer aunque sabes más o menos cómo van a terminar: que el malo se llevará a alguien por delante y que habrá un traidor.

Y que no hay nada que quede más cutre que eso de «La J.K.Rowlin albaceteña» o «Nueve de cada diez encuestados prefieren seguir respirando a no hacerlo».

Son best seller (para lo bueno y lo malo), no se tratan de referencias independientes como suelo tratar en «La Cara Oculta», y por ello también me voy a permitir citar algún referente literario, aunque siempre diré que, al hablar de terceros, lo que se intenta es demostrar lo mucho que el reseñador ha leído y no aportar nada a quién consulta el breve.

Me he clavado entre lóbulos unos cuantos encuadernados ahora que tengo tiempo para leer de forma lúdica.

Estilo descarado de prosa menos sabinera de lo que Jurado se cree, ritmo trepidante y mucha reminiscencia de viñetas para este bombazo en ventas, éxito que ha llevado a que esta vez el autor no incluya una invitación a sus lectores de escribirle porque ahora sale en la tele y no más quiere que poder hacer tebeos (esto es una apreciación mía jocosa, aunque en la tele sale).

Final de la trilogía de Juan Gómez Jurado, que no es una trilogía del todo ya que con estas novelas logra crear un universo que abarca casi toda su obra. Mañana se inventará algo para que «El emblema del traidor» también forme parte del escenario que acoge a Antonia Scott y a Jon Gutiérrez. O lo mismo ya lo ha hecho y a mí se me ha pasado por alto el detalle.

Me gustó más el argumento de «La novia gitana» (muy buena), pero «La nena» te mete algunos ganchos directos al hígado que ni un orujo de alambique casero.

Pero al mismo tiempo esto sirve para que la lectura no sea predecible, hay momentos en los que tienes que volver a releer un pasaje porque no te crees lo que ha ocurrido o quién ha hecho qué. Terrorífica por lo que cuenta y por cómo lo hace, sin una pizca de compasión ni de fantasía que te pueda alejar de lo narrado.

Otra novela de entrega mucho menos dependiente de los tomos previos que la arriba mencionada. Se paladea de forma unitaria y es bastante bruta, descorazonadora y cruel. Carmen Mola es muy cabrona con sus personajes y los putea tanto que, la verdad, es que casi pierde credibilidad a la hora de crear los tipos. En serio, no habría ni un miembro de su «BAC» que pasara un pirotécnico con la cantidad de experiencia postraumática como hay en ese equipo. No es bueno dar placa y pistola a gente con tanta mochila emocional.

Título del 2017 con el que me animé tras leer lo que Cañadas prepara con Obscura Editorial para este otoño. Una pasada en forma con sus alardes poéticos y esos localismos de un Cádiz al que rinde homenaje en cada página. Sólo la arriesgada estructura supera la prosa y logra algo tan complicado de hacer como es que el lector dude de los imperativos categóricos de la historia planteada. ¿Ocurrió lo que se nos cuenta o es sólo una leyenda incrustada en el mundo propio del argumento? Ecos del Lazarillo pululan por aquí; la técnica de la caja china brilla en todo su esplendor; los detalles steampunk se hacen creíbles; el componente fantástico no chirría y la Cádiz de finales del XIX no tiene nada que envidiar a Gotham.

«No hay que tener cojones ni ná«para mezclar todo esto tan bien.

Encontramos además en sus páginas agridulces un mensaje que me ha encantado : el de la necesidad inherente de que exista la magia en este mundo nuestro.

No sé por qué no había leído yo a este autor antes, me estaría peinando o algo.

Fermín Salvoechea ha muerto, así se lo anuncia Juaíco a su hijo Sebastián, pero este cree que es otra de las mentiras de alcohólico y de vago de su padre que siempre anda con cuentos mientras él sólo conoce la miseria y el hambre.