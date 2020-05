Películas para el confinamiento: «El irlandés»

Que en una película aparezcan los narcotraficantes haciendo referencias a Berttrand Russell o Dylan Thomas ya es raro y atrevido. Que el sargento de policía que va tras ellos sea un tipo cultivado aunque lo oculte, también lo es. Que aparezca un agente del FBI norteamericano para atrapar a los malos y tenga que enfrentarse con un enemigo inesperado que se llama ‘cultura diferente’ no deja de ser sorprendente. Si todo eso se maquilla con una estética pop mezclada con la de un spaghetti western y rellenamos el resultado con diálogos mordaces, irónicos e inteligentes, tenemos un producto algo surrealista, muy divertido, distinto y capaz de entusiasmar.

Esto es lo que ha hecho John Michael McDonagh. Primera película. «El irlandés» («The guard», 2011).

Gerry Boyle es el nombre del sargento de policía. Defiende el papel un estupendo Brendan Gleeson que sobresale sobre los demás al interpretar un papel que parece escrito para que sólo él pueda hacerlo . El agente del FBI lo encarna Don Cheadle; siempre correcto. Uno de los narcotraficantes (hay varios, pero este es el más malo de los malos) es Mark Strong que convence y hace que el villano sea tan malo como corresponde.

El guión es excelente. Irreverente, mordaz, irónico, lleno de guiños. Las conversaciones entre el británico y el norteamericano son dinámicas siempre y van destapando las diferencias que hacen crecer a los dos personajes. Son el núcleo que soporta el entramado narrativo. Porque, aunque la trama principal es policial, todo queda en segundo plano para que conozcamos al personaje, su relación con el mundo y, por tanto, la confrontación entre culturas. El director maneja una subtrama en la que el policía y su madre son los protagonistas que no termina de funcionar bien (todo hay que decirlo). Posiblemente, pensó en buscar una arista al personaje que no termina de encontrar. Tal vez no existe.